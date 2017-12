MEMORIA HISTÓRICA Izquierda Unida tendrá pleno control en el cambio del callejero de Córdoba El único organismo que puede variar el nomenclátor es la Gerencia de Urbanismo, que preside Pedro García

@abccordoba CÓRDOBA 15/12/2017 23:16h

El grupo municipal de Izquierda Unida ha pedido la implementación inmediata de las medidas contenidas en el dictamen de la comisión de la memoria histórica aunque, en realidad, será este partido el más «radical» (según sus propias palabras) en proponer su aplicación. En el caso concreto del cambio en el callejero, IU no tiene que pedirle prisa a nadie. La razón es que tiene plenos poderes para retocar el callejero tanto por motivos históricos o por cualquier otra razón. Directamente, el único organismo municipal que puede alterar el nomenclátor ese la Gerencia de Urbanismo, que preside Pedro García.

En realidad, hay mucho de fanfarria ideológica. Una calle puede cambiar de nombre en cualquier momento, tanto Cruz Conde —una arteria comercial de primer orden— como en cualquier otro caso. Al menos, desde 2008 que es la fecha de la última ordenanza el nomenclátor que pide expresamente a las autoridades municipales que las redenominaciones se realicen de forma muy escogida por los perjuicios y las molestias que puede generar entre los vecinos. Desde la recolocación de las placas de los despachos profesionales hasta los viajes hasta Tráfico u otros departamentos institucionales para actualizar la dirección de cada uno de los residentes. Doblas aseguró que no se iniciará el proceso del cambio de nombre hasta tanto no se adopte la determinación

Izquierda Unida abrió ayer la puerta a la consulta y la negociación pero de los nuevos nombres, explicó la teniente de alcalde de Hacienda y Participación Ciudadana, Alba Doblas. La organización ha adoptado un papel rocoso en esta materia hasta el punto de que no está dispuesta a que se tome ni una coma ni una letra del dictamen. Mucho menos, que se consulte. IU distribuyó ayer un argumentario para defender la medida ante la sociedad y sobre por qué se han elegido esos nombres y no otros. En concreto, «¿por qué Matías Prats no y Pemán sí?».

En realidad, IU está proponiendo la enmienda de su propio callejero, de las omisiones que quedaron de la etapa de Julio Anguita y Herminio Trigo, bien porque no quisieron o bien porque no se dieron cuenta de que añgunas de esas calles estaban ahí. En 2008, aparecieron unas declaraciones del entonces edil de Urbanismo, el fallecido Andrés Ocaña, quien garantizaba que Vallellano no cambiaría de denominación. «No es un símbolo franquista, sino una persona que aportó ideas e infraestructuras a la ciudad», decía el luego sería alcalde de Córdoba y que retiró los últimos vestigios de la vía pública. El conde fue Fernando Suárez de Tangil, el ministro de Obras Públicas y exalcalde de Madrid que impulsó las medidas para construir la avenida y el segundo puente. Su dimisión fue acogida por el PCE, clandestino, como un triunfo del antifranquismo que sumaba a sus tesis a los monárquicos.