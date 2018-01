AGUILAR DE LA FRONTERA El juguete pornográfico que se coló en un cabalgata cordobesa El dado arrojado por una carroza en el Llano de la Coronada mostraba una escena sexual

Ayer miles de juguetes volaron en Aguilar desde las trece carrozas hasta las miles personas que esperaban ansiosas en las aceras. Entre todos nadie esperaba que se colara uno que está causando expectación y críticas en las redes sociales. Se trata de un dado que reproduce una escena de sexo «de elevado tono». Desde el Ayuntamiento el concejal de Festejos, Rafael García, ha explicado a ABC que el Consistorio no adquirió juguetes para las carrozas ya que son los propios colectivos los que se encargan de hacerlo.

También reconoció que es difícil entre tantos paquetes de juguetes revisar uno a uno y que ése ha podido ser el motivo por el que se le habrá colado a alguna carroza.

Por su parte el presidente de la Asociación de Amigos de los Reyes Magos, Francisco Soto, también señala que la asociación que organiza la Cabalgata de manera conjunta con el Ayuntamiento tampoco ha adquirido juguetes.

Por tanto todo apunta a que el dado pornográfico se le ha debido colar a alguno de los colectivos que montaron carrozay que no se percataron que entre los centenares de regalos que les habían donado o habían adquirido iba uno con esta enorme carga sexual.

Por su parte la persona que lo recogió dice que lo lanzaron en el Llano de las Coronadas y que no salía de su asombro cuando se percató de qué se trataba. No sabe de qué carroza lo tiraron aunque afirma que no fue de ninguna en la que iba los Reyes Magos y sus Pajes.