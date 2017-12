CIUDAD La lección de humildad de una mendiga que ha conmovido a Córdoba Una mujer que pide a las puertas de un supermercado devuelve la cartera a una clienta que la había perdido

A veces, los mayores gestos de solidaridad llegan de quien más necesita la solidaridad de otros. Como en la parábola de la viuda pobre, cuya humilde limosna valía más que todo el oro del mundo, el gesto de bondad de una mujer que pedía unas monedas a las puertas de un supermercado en Córdoba ha conmovido a las redes.

Sucedió a las puertas de una superficie comercial de la Ronda del Marrubial, en la zona de Levante de Córdoba. Lo relata en la red social Facebook el vecino Antonio Rivas, que fue testigo de cómo una mujer que salía de hacer sus compras perdía, sin darse cuenta, la cartera que llevaba en el bolso. Una señora de edad avanzada que suele mendigar sentada a las puertas de los supermercados de la zona se percató y corrió a recogerla.

Según cuenta este vecino de Córdoba, la mujer pobre se levantó, cogió la cartera y salió corriendo tras su propietaria para entregársela. «La dueña de la cartera se echaba las manos a la cabeza, abrió la cartera y le entregó a la señora varias monedas», explica.

El buen gesto de la mujer conmovió a Antonio Rivas, que no dudó en acercarse a la mendiga y hacerle saber que era una buena persona. «Señora, lo que acaba de hacer usted ahora mismo no lo hace cualquiera», le aseguró, a lo que ella contestó que nunca se quedaría con nada que no fuera suyo. «Otro motivo más para pensar que hay almas que merecen la pena», afirma el hombre, que no dudó en fotografiarse con la protagonista de la historia y contar lo sucedido en sus redes sociales:

«¡Felices fiestas, señora, y gracias por tan emotiva lección!», termina el relato de este vecino, que suma más de 300 reacciones en Facebook y ha sido compartido por más de 70 personas en un sólo día.