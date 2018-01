Muerte de Pablo García Baena El mundo de la cultura y la política despide a «un grande de las letras del siglo XX» Diferentes personalidades destacan su figura como autor y también como persona

J. M. C.

@abccordoba Córdoba 14/01/2018 22:00h Actualizado: 14/01/2018 22:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El mundo de la cultura se ha mostrado realmente consternado por el fallecimiento de Pablo García Baena, al que han llegado a calificar de «poeta en estado puro», una persona «discreta y atrevida a la vez» o con «con una sensibilidad extrema más irónica de lo que pudiera parecer».

Balbina Prior, poeta y directora de la colección Aristas de Cobre, acaba de presentar un libro en diciembre pasado sobre el Grupo Cántico en el que García Baena había colaborado enormemente. «En su faceta poética era deslumbrante, especialmente en su última fase, la de Campos Elíseos, donde demuestra que sabe dominar la poesía con gran madurez y donde toca temas más modernos con gran acierto», ha dicho de él.

«Es una gran pérdida para Córdoba, en particular, pero para toda la poesía española, porque él supo brillar en solitario al margen del Gurpo Cántico», ha añadido la autora de Villaviciosa.

Por su parte, Joaquín Roses, de la Cátedra Góngora, ha recordado que fue García Baena quien inauguró, precisamente, esta Cátedra en 2014, con lo que «manifestamos nuestro hondo pesar por su pérdida», si bien también ha indicado que por su edad era algo esperable.

«Se nos ha ido un grande de las letras no sólo de Córdoba, que sería limitarlo demasiado, sino de la poesía del siglo XX», ha especificado Roses, quien le ha descrito como un poeta «refinado, comprometido con la palabra y siempre a la búsqueda exquisita de la perfección».

Para el poeta Luis Antonio Villena la pérdida va más allá, puesto que lo ha llegado a considerar como «un familiar» por lo lejos que llevó su amistad con el cordobés. «Al principio ha sido un gran disgusto, pero he llegado a pensar que era algo normal a sus 96 años, casi ciego y muy debilitado, con lo que ha sido lo mejor para él que se lo haya llevado una fuerte gripe, como me han dicho».

Con él, Luis Antonio Villena ha vivido «todo lo que se podía vivir desde que lo conocí en 1975: Hemos ido de bares juntos, hemos ligado juntos, hemos viajado juntos, incluso a Yugoslavia... No se me ha ido un poeta de excelencia, se me ha ido un amigo muy vivo, cariñoso, entrañable; discreto y atrevido a la vez, y siento mucha emoción».

Otra que lo consideraba como un amigo personal es la exministra de Cultura, Carmen Calvo, quien se enteró por este periódico del fallecimiento de García Baena. «Es horrible; hablé con él en Navidad y hemos hecho muchas cosas juntos», ha expresado. «En lo personal es una gran pérdida porque se me ha ido un amigo con el que aprendí mucho, y como autor se va un poeta en estado puro».

Juana Castro, poeta cordobesa, también ha mostrado su pesar, especialmente porque «nos tenía acostumbrados a tenerlo siempre y parecía que lo íbamos a tener eternamente». Para Castro la grandeza de Pablo García Baena «era su humildad y se ha ido de la misma manera: sin hacer ruido, sin llamar la atención ni dar quehacer a nadie».

Tras considerar que el poeta era «preciso en las palabras, y, de hecho, ya no hay poetas en la actualidad como él, un gran conocedor de la lengua castellana y las tradiciones cordobesas», Juana Castro ha mostrado también su pesar porque «se ha marchado antes de que le concedieran el Cervantes, que era el premio mque le faltaba».

El también poeta José Luis Rey lo ha considerado como «una figura central dentro de los cánones literarios del siglo XX» y ha dicho de él que era «luminoso y sensible, culto y con una gran vocación por la precisión de la palabra». Se da la circunstancia, además, de que eran vecinos y «siempre ha sido una presencia cálida y muy humana».

También el mundo de la política ha despedido al poeta. «La muerte de Pablo García Baena es una pérdida irreparable para @CórdobaESP, para la cultura y la poesía en lengua castellana. Con él se nos va el gran poeta del sur y un ser humano distinto, fresco e irrepetible. DEP el Hijo Predilecto y Medalla de Oro de Córdoba», ha indicado en su cuenta de Twitter la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio.

También la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha dicho «Nos ha dejado un cordobés grande, Hijo Predilecto de Andalucía, fundador del grupo Cántico y renovador de la lírica andaluza. Mis condolencias a familiares y amigos de Pablo García Baena. Su vida y obra quedan como legado y ejemplo de la poesía como motor para cambiar el mundo».

Desde la Consejería de Justicia, su titular, Rosa Aguilar, ha mostrado en su cuenta de Twitter su dolor por la muerte del poeta. «Nos deja una de las voces fundamentales de la literatura andaluza del siglo XX, un poeta que ha servido de inspiración a varias generaciones, un amigo al que llevaré siempre en mi corazón», ha indicado.

De igual modo, José María Bellido, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Córdoba, ha dicho en su Twitter que «Se ha ido uno de los más grandes poetas de nuestra tierra. Icono de nuestra literatura desde que deslumbró en Cántico. Nos ha regalado casi un siglo de maestría. Descanse en paz, don Pablo. Cordoba siempre le recordará».