AVE ¿Por qué no tiene nombre la estación de trenes de Córdoba? Hace casi siete años, el Ayuntamiento pidió a ADIF que se llamase Córdoba-Luis de Góngora

D.D.

@abccordoba CÓRDOBA Actualizado: 21/03/2018 14:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ha pasado ya cerca de un cuarto de siglo desde que se inauguró en Córdoba la nueva estación del AVE, que comenzó a funcionar, de forma genérica, como Estación Central. Y así ha seguido hasta el presente, si bien hubo un intento por parte del Ayuntamiento de dotar de un nombre a las instalaciones, aunque, finalmente, todo quedó en eso, una declaración de intenciones.

Fue en febrero de 2011 cuando el Consistorio cordobés acordó, a instancia del grupo municipal socialista, solicitar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que la estación fuera rebautizada como Córdoba-Luis de Góngora para homenajear a este ilustre poeta y dramaturgo cordobés del Siglo de Oro, ya que ese año se celebraba el 450 aniversario de su nacimiento.

El precedente del cambio de nombre de la estación malagueña, que pasó a denominarse «Málaga-María Zambrano», y la buena predisposición de ADIF hizo pensar que no habría impedimento alguno en asignar la nueva nomenclatura a la parada de trenes cordobesa. Lo único que tenía que hacer el Ayuntamiento era remitir una carta a la dirección general de la empresa pública, en Madrid, para que la presidencia la estudiase y diese el visto bueno.

¿Qué pasó? Según confirman desde ADIF, la citada solicitud llegó, pero cuatro años más tarde, en agosto de 2014. Y lo hizo de la mano del gobierno del PP, con José Antonio Nieto como alcalde de Córdoba. Fue entonces cuando se iniciaron las conversaciones con el administrador ferroviario que estableció un requisito principal: para que la estación se llamase Córdoba-Luis de Góngora el Consistorio tendría que hacerse cargo de pagar la señalética y todos los cambios de rotulación precisos.

Los populares le pasaron el testigo al nuevo cogobierno municipal, que debería haber proseguido con la iniciativa (que, precisamente, impulsaron los socialistas). No obstante, desde ADIF apuntan a ABC que, desde entonces, el Ayuntamiento no ha movido ficha. No cuentan con ninguna comunicación para retomar las negociaciones por lo que, de momento, la estación del AVE seguirá con su denominación genérica.