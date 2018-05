Tribunales La número 2 del PSOE de Córdoba usó a los interinos para no anular las oposiciones a bombero El audio de una reunión demuestra que utilizó las firmas de los opositores para frenar el rechazo sindical

Rafael Ruiz

@abccordoba Córdoba Actualizado: 31/05/2018 07:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La vicepresidenta del Consorcio de Bomberos y número dos del PSOE de Córdoba, Dolores Amo, se escudó en los interinos para no tener que paralizar las oposiciones a bombero que se encuentran bajo investigación penal a pesar de que ya tenía sobre la mesa una petición de tres sindicatos que así se lo demandaban. La reunión en que todo pasó quedó registrada en un archivo de audio al que ha tenido acceso este periódico en el que Amo pone encima de la mesa un escrito firmado «por el ochenta por ciento de los interinos» para que las oposiciones sigueran adelante. La reunión tuvo lugar en torno al 20 de mayo de 2016.

El contexto es el siguiente. Varios de los sindicatos del Consorcio de Bomberos habían empezado a tener noticias de que en dos municipios de la provincia se estaban dando cursos específicos para los interinos que el juez cree que sirvieron para filtrar las preguntas de los exámenes. Estos sindicatos dirigieron una propuesta al presidente de la Diputación para que paralizase los exámenes al entenderse que no reunían las garantías. Estos sindicatos reclamaban que el personal pasase a tener la consideración de indefinido, que es la operación que se ha realizado en otras administraciones, para evitar tener que realizar unas oposiciones.

La respuesta del PSOE fue «no». Dolores Amo, según el audio de la reunión, planteó el escrito de los sindicatos que pedían la paralización de las oposiciones y, en el minuto siguiente, su contradicción: «Hemos recibido un escrito firmado por la inmensa mayoría de los interinos», dijo Amo en la reunión, con el objetivo de evitar que las oposiciones se celebrasen. La vicepresidenta del Consorcio siempre intentó hacer pasar la propuesta como un hecho ajeno y, de hecho, prefirió leer el escrito como si no hubiese participado nunca en su génesis. «Queremos mostrar nuestro total desacuerdo con la intención de los tres sindicatos de pasar a ser personal indefinido. Nuestra posición para nada es la de paralizar o entorpecer la oposición», dijo Amo quien, entre risas, bromeaba con los representantes de los trabajadores.

«He sido buena y solo lo he leído», se escucha en el audio, como si la representante socialista no fuese partícipe del escrito. «Ya te adelanto que vamos a impugnar las oposiciones», fue la respuesta dada por un dirigente sindical a la política del PSOE, que hoy declara ante el magistrado. Amo dijo en el Pleno de la Diputación que nunca mantuvo reunión alguna con los interinos. El juez sostiene que eso sí ocurrió y que se pactó una hoja de ruta.

Hojas en blanco

El movimiento fue, según una fuente del Consorcio, «orientado». Se pretendía meter presión a los sindicatos que estaban en contra de cómo se estaban desarrollando las oposiciones. Las firmas no se recabaron de una forma espontánea sino que se recogieron, precisamente, en los famosos cursos que tuvieron lugar en lugares como la primera planta del centro cívico de La Carlota, que dispone de unas aulas que se reservaban al efecto. Los interinos firmaron directamente hojas en blanco para la posterior redacción del escrito que tendría que ser trasladado a todas las fuerzas sindicales.

Parte de la investigación del magistrado Rodríguez Laínz tiene que ver con la génesis misma de las oposiciones presuntamente amañadas. Sostiene el juez que en la reunión que Dolores Amo niega haber tenido, se pactó que los interinos diesen su apoyo a UGT como una forma de tener bajo control las oposiciones y que los interinos que llevaban años trabajando en el Consorcio de Bomberos pudieran disfrutar de una plaza de funcionario hasta su retiro. Un representante de ese sindicato se encuentra imputado en la causa que hoy tiene la primera toma masiva de declaraciones. Aparte de Amo, pasarán ante el juez el gerente del Consorcio, Juan Carandell, y el alcalde de Priego, José Manuel Mármol.