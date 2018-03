BALONMANO Portugal llama a la lateral del Adesal Fátima Suare La certificación del pase a la fase de ascenso ha evitado un problema para Paco Bustos

A. D. JIMÉNEZ

La selección portuguesa ha convocado a la jugadora del Adesal Fátima Suare para los partidos clasificatorios del Campeonato de Europa de 2018 ante Austria que tendrán lugar el jueves 22 en Tondela y el sábado 24 en Bregenz.

Esta circunstancia, por cierto, habría resultado un gran problema para el equipo de Paco Bustos en el caso de no haber certificado la clasificación para la fase de ascenso en pasado fin de semana con su triunfo ante el Fuengirola. Y es que, pese a tratarse de un partido de competición oficial internacional, la normativa de la Federación Española no amparaba la posibilidad de un aplazamiento, que sólo se ejecuta en el caso que sea por jugadoras españolas en selecciones de base. Por lo tanto, no habría estado disponible para el encuentro de este sábado ante el Bahía de Almería.

Para Fátima Suare será la oportunidad de debutar con el equipo nacional absoluto de su país, si bien es cierto que ya ha acudido a algunas concentraciones años atrás. La lusa ha reseñado que «es señal de que he trabajado bien y con la ayuda de mis dos entrenadores (Paco Bustos y Alberto Ruiz-Canela) puedo vestir la camiseta de mi país».

En buena parte, esta oportunidad que se le presenta se debe a sus dos grandes campañas con el Adesal. En el presente curso, ha anotado 112 tantos, que han resultado fundamentales para que el equipo de La Fuensanta tenga la oportunidad de retornar a la máxima categoría del balonmano femenino nacional.