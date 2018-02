FRAUDE EN LAS AYUDAS PÚBLICAS El PP afea a la Junta que no se haya personado en el caso judicial de la Fundación Guadalquivir de Córdoba Los populares presentan una moción en Diputación dirigida a que la ONG, ligada al PSOE, no pueda recibir ayudas

BALTASAR LÓPEZ

El parlamentario del PP por Córdoba Miguel Ángel Torrico, ha exigido esta mañana que la Junta actúe en el caso de la Fundación Guadalquivir Futuro, ONG ligada al PSOE e investigada judicialmente por la gestión de fondos autonómicos para el empleo -realizaba mordidas a los sueldos de los trabajadores contratados con dinero de la Junta-.

Torrico ha asegurado que «nos preguntamos por qué la Consejería de Empleo, que es de la que salieron esos fondos para ser presuntamente malversados, no está personada como perjudicada en el caso de estas mordidas a parados, de mal uso de los fondos para los parados andaluces». «A qué espera el consejero de Empleo, Javier Carnero, para dar orden a los Servicios Jurídicos de la Junta de que se persone como perjudicada en este caso», se ha preguntado el parlamentario autonómico del PP.

El PP, además, ha registrado una solicitud de comparecencia del consejero de Empleo para la comisión de Empleo, que presubiblemente será el 1 de marzo.

Torrico ha recordado que en el ambito administrativo la Junta está tramitando el reintegro de 103.000 euros de ayudas concedidas a la Fundación Guadalquivir más 20.000 de sanción, por uso irregular de fondos. Los populares preguntarán «cuándo se ejecutará ese reintegro, que aún no se ha producido. Está en plazo de alegaciones por la recurrente, pero le vamos a exigir al consejero que nos diga con qué plazos trabajan para que los andaluces sepamos cuándo tendremos esa devolcuión».

Además, a través de otros mecanismos del Reglamento de la Cámara, el PP exigirá a todo el consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que nos dé explicaciones de «qué subvenciones, en qué otras consejerías están pendientes de pagarse o de concederse ayudas a la Fundación Guadalquivir Futuro o Jóvenes hacia el Futuro [directamente ligada a la primera]».

Ha habido referencia también a las declaraciones de una testigo dentro del caso que investiga el uso irregular de fondos autonómicos por parte de la Fundación Guadalquivir Futuro, ONG cuyos dirigentes estaban muy ligados al PSOE de Córdoba. Dicha testigo, sobrina de la presidenta de la Fundación Guadalquivir, Ángeles Muñoz, declaró en sede judicial que su tía se jactaba de tener «agarrados por los cojones a Juan Pablo Durán y Rosa Aguilar [exalacaldesa de Córdoba y consejera de Justicia de la Junta de Andalucía]». Igualmente sostuvo que Muñoz se mostraba convencida, cuando estalló el caso, de que sus amistades políticas la iban a salvar. Ahí citaba, según esta testigo, a Rosa Aguilar y Juan Pablo Durán, tal y como desveló ABC. Torrico ha advertido de que do estos dos altos cargos «se van a los juzgados o es que algo tienen que ocultar». Durán no ha descartado hacerlo, cuando acabe el procedimiento judicial y disponga de toda la información.

Por su parte, el portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, anunció que su partido presentará en el Pleno de la institución provincial el miércoles una moción con un doble objetivo. Por un lado, que en el periodo en el que Fundación Guadalquivir esté sancionada por la Consejería de Empleo, cinco años, sin poder recibir ayudas no pueda recibir fondos de la Diputación por convenio nominativo (concesión directa de los fondos). Por otro, el texto recogerá que las convocatorias de ayudas de la institución provincial en concurrencia competitiva incluyan una cláusula or la que no puedan acudir asociaciones o colectivos con sanciones administrativas o resolución judicial relativa a la gestion fraudulenta de fondos públicos.