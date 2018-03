EL NORTE DEL SUR El relleno de Ronda de los Tejares El gobierno municipal de las personas no tiene inconveniente en despreciar a quien se le ponga delante con tal de evitar el ridículo

Ver para creer. Esto es lo más grande que uno se ha echado a la cara desde no sabe cuándo. Al despropósito de la inacción de gobierno, de este océano de la nada envuelto en palabras de argumentario, se le suma ahora el descaro y la prepotencia de responsabilizar del error a quien menos culpa tiene. Este gobierno municipal de las personas no tiene inconveniente en insultar y despreciar a quien se le antoja con tal de salir airoso, o airosa, del ridículo. La historia es la siguiente, y más abajo vendrá descrita la solución creativa al problema: resulta que un buen día de esta semana que está llegando a su fin el concejal de Movilidad -de Tráfico, por emplear la denominación tradicional- les comenta a los periodistas en un acto formal y a micrófono abierto que el Ayuntamiento tiene sobre la mesa un plan para restringir la circulación a motor en Ronda de los Tejares. Como la avenida en cuestión no es una vía secundaria de la ciudad, como se trata de una calle en la que están domiciliados los grandes almacenes más concurridos de Córdoba y algunas de las empresas o bancos que dan más empleo en la provincia, como los aparcamientos rotatorios del Centro pueden ver alterado su negocio con los proyectos (?) del Consistorio, como cientos o miles de trabajadores de las tiendas o de las oficinas de la zona pasan (aún) por allí en coche a diario, pues resulta que esa noticia sale en la primera página de todos los periódicos a la mañana siguiente, que las emisoras de radio despiertan al personal con esa información. No hay que descartar que la alcaldesa se enterase de la noticia por esos mismos boletines. Es una posibilidad.

El caso es que, veinticuatro horas después de que el responsable municipal de la ordenación del tráfico difundiese las novedades en cuestión, los medios de comunicación hacen lo que tienen que hacer: pedirle a Isabel Ambrosio que dé los detalles de la operación. Ahora viene la solución creativa, que según la regidora se resume en que tal plan para limitar los coches privados en Ronda de los Tejares no existe, en que todo forma parte de un proceso de reflexión interno y en que no hay nada más que hablar de este asunto. La perplejidad de los periodistas es de libro y le insisten en que ha sido su lugarteniente de Movilidad quien ha dado la noticia el día anterior. Respuesta: «Ya sé que ustedes tienen que rellenar páginas y que buscar titulares», replica la mandamás del cogobierno para sorpresa de quienes la escuchan, que hasta ese momento se creían dignos depositarios del derecho a la información de sus lectores y de sus oyentes, humildes pero esforzados transmisores de las cosas que son de interés público, y que caen en la cuenta de que la máxima autoridad de la ciudad piensa de ellos -la mayoría licenciados universitarios superiores, que asisten puntualmente a los actos que ella protagoniza, que cubren los plenos maratonianos que ella modera- que no son más que rellenadores de espacios en blanco. A ver si alguna vez da una noticia que merezca de verdad la tinta con la que se imprime y el pundonor de quienes la redactan, que no es exactamente lo mismo que rellenar.