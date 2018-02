ECONOMÍA El sector funerario de Córdoba alerta de que el nuevo tanatorio de Cecosam destruirá casi 50 empleos El comité de empresa de Tanatorios de Córdoba acusa al Ayuntamiento de competencia desleal

IRENE CONTRERAS

@irenebebop CÓRDOBA 07/02/2018 14:31h Actualizado: 07/02/2018 14:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las funerarias de Córdoba se echan a temblar cada vez que el Ayuntamiento de Córdoba anuncia avances sobre el nuevo tanatorio que la empresa municipal de cementerios, Cecosam, pretende levantar junto a las instalaciones de San Rafael. Han hecho cálculos y avisan de que el nuevo tanatorio pondría en peligro el 60 por ciento del empleo en las funerarias privadas.

El comité de empresa de Tanatorios de Córdoba, S.A. ha emitido un comunicado en el que denuncia la «indefensión» de los trabajadores de esta empresa cordobesa, toda vez que el tanatorio público hace peligrar «la actividad generadora de empleo de una empresa privada de la ciudad y de la provincia». En este punto, el comité se pregunta si el empleo público es más valioso que el privado y recuerda que el proyecto de Cecosam no responde a una demanda que no puedan asumir las instalaciones actuales. De hecho, actualmente existen «27 salas velatorios frente a una ocupación media diaria que no llega a 9 salas».

Los trabajadores denuncian que Cecosam utiliza su «posición privilegiada» al disponer gratis de un suelo municipal «que es de todos los cordobeses», con lo que adquiere una «ventaja competitiva» frente a la empresa privada. Además, la captación de mercado que pretende hacer Cecosam perjudicará a las funerarias privadas, que pueden ser dejar sin trabajo a hasta 48 empleados de una plantilla de 80 personas, además de un centenar de puestos indirectos.

El comité de empresa denuncia también que el Ayuntamiento de Córdoba contravenga «la normativa urbanística y de defensa de competencia» con la construcción de este tanatorio, que pisoteará «el trabajo que durante tantos años hemos prestado como trabajadores a la ciudad de Córdoba», más aún teniendo en cuenta que su proyecto es «de dudosa rentabilidad» y sólo conllevará «más deuda y por tanto más impuestos» para la ciudadanía. Partiendo de que la empresa pública «debe de estar al servicio de los ciudadanos», los trabajadores de Tanatorios de Córdoba recuerdan que Cecosam «ya dispone de un tanatorio y crematorio municipal» y afirma que si pretende hacer competencia a la empresa privada debe «utilizar las mismas armas sin valerse de privilegios y siguiendo los procedimientos legales aplicables».