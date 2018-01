CINEGÉTICA La sede de la Sociedad de Cazadores de Montilla es víctima de un ataque vandálico La Federación Andaluza de Caza emprenderá acciones legales por las pintadas ofensivas de los animalistas

ABC

La sede de la Sociedad de Cazadores de Montilla arranca el año sufriendo un nuevo ataque de los vándalos, que han realizado pintadas ofensivas sobre la fachada del local. En ellas pueden leerse consignas como «Dejad a los animales vivos» o «Jugad a la videoconsola», en rechazo a la actividad cinegética, blanco de los ataques de colectivos animalistas.

La Federación Andaluza de Caza (FAC) ha anunciado que no dejará pasar este nuevo ataque de los animalistas, e informa de que ya se han iniciado los contactos con los dirigentes de la sociedad de cazadores montillana para emprender acciones legales.

Aunque la FAC apuesta por no dar difusión a las ofensas animalistas, que consideran «tonterías» derivadas de la «ignorancia», en este caso ha decidido actuar por haberse producido un ataque a una sociedad federada como la de Montilla, «algo que para nosotros es sagrado y que no vamos a dejar pasar». Consideran este acto de vandalismo un «ataque injustificado» a una sociedad que es referente no sólo en Montilla sino en toda Andalucía.