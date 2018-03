TRÁFICO Sin noticias del remate del plan de tráfico de Capitulares en Córdoba El Ayuntamiento dijo hace un año que iba a hacer peatonal María Cristina, pero aún no lo ha hecho

RAFAEL A. AGUILAR

MÁS de una año a la espera de que se ponga en marcha la segunda fase del plan de tráfico que el Ayuntamiento de Córdoba anunció cuando, a finales del otoño del pasado año, inauguró la peatonalización de la calle Capitulares. Entonces, los cambios circulatorios más significativos fueron el cambio del sentido de la Claudio Marcelo, que desde entonces sirve para que los vehículos se dirijan a la Ribera por Diario de Córdoba desde Las Tendillas, y las modificaciones de Alfaros y en San Pablo. La alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), anunció en esas fechas que en breve se activaría otra batería de medidas que completaran las que acababan de entrar en vigor. De aquello hace más de doce meses: este jueves, al ser preguntada por este asunto, respondió con vaguedades y evasivas; no quiso o no pudo dar una fecha para las modificaciones viarias anunciadas cuando dejaron de pasar coches por Capitulares. Este periódico intentó ayer contactar con el concejal de Movilidad, Andrés Pino (PSOE), para que diera detalles acerca de este asunto, si bien no obtuvo respuesta.

¿En qué consistía esta nueva fase? Entre las medidas se encuentra también la peatonalización de la calle María Cristina y el cambio de sentido en el carril habilitado en la plaza de las Tendillas, así como de la calle San Álvaro. Así, el eje San Álvaro-San Miguel-Caño (zona Acire 7) será de salida del centro y no de entrada a éste. Asimismo, el cambio de sentido en la calle Caño modificará también el tránsito de la calle Osario, que se utilizará para llegar al Centro y no para salir. Esto afectará, por tanto, a la parada de taxis que se ubica en esta zona.

Los cambios

Más: si hasta ahora la salida natural desde el centro hacia la zona norte de la ciudad se hacía a través de Duque de Hornachuelos, Claudio Marcelo, María Cristina y Carbonell y Morand, una vez entre en vigor la última fase del plan de tráfico los usuarios deberán salir por Tendillas, San Álvaro y calle Caño, que cambiarán su sentido de circulación.

Además, la entrada a las zonas restringidas del centro seguirá siendo por Valladares, San Miguel, Alfaros y San Pablo. Asimismo, Valladares seguirá teniendo sentido de entrada y Duque de Hornachuelos de salida, a pesar de que inicialmente se había propuesto un cambio de circulación en ambas calles que ha sido descartado. Otras de las novedades afecta a la unión de Duque de Hornachuelos con Diego de León, que tendrá un tramo de doble sentido hasta el carril de las Tendillas.