SUCESOS Las últimas pistas parecen situar al cordobés desaparecido Paco Molina en Italia «Desaparecidos» ha conseguido colaborar con el programa italiano «Chi l'ha visto?» para tratar de dar con el joven

D.D.

@abccordoba CÓRDOBA Actualizado: 22/03/2018 11:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El noveno programa de «Desaparecidos», que emite cada miércoles TVE y que retoma el mítico formato que Paco Lobatón llevó al éxito en la década de los 90, ha vuelto a hablar del caso del joven cordobés Paco Molina, al que se vio por última vez la noche del jueves 2 de julio de 2015. «Desaparecidos» ha conseguido colaborar con el programa italiano «Chi l'ha visto?» para intentar esclarecer esta historia, ya que las últimas pistas sitúan al joven en Italia.

Según apuntó la abuela de Paco, Encarna Flores, «si se hubiese ido lo hubiera hecho de otra manera. Se hubiese llevado su dinero y no se hubiese ido solo con lo puesto». «Tuvo que dormir en casa de alguien, desayunar, comer y ya entonces irse», reflexiona la madre, que está segura de que Paco no se fue por su propio pie: «Si el día de antes me estaba pidiendo una moto».

Lo que también destaca el entorno de Paco es el cambio que había experimentado en los últimos años. Al entrar en el instituto, el joven de 16 años había cambiado de amigos e incluso de aspecto. «Él siempre había llevado el pelo largo, pero en los últimos meses se cortó el pelo. Se le veían hasta los lunares», aseguraba su abuela.

Desde su desaparición, son muchas las informaciones que la familia de Paco Molina ha recibido. Sin embargo, ninguna de ellas ha conseguido llevarle hasta su hijo. A la familia incluso les han comunicado pistas falsas. «Hasta me han hecho llamadas de broma. No entiendo cómo puede haber personas tan crueles». En una ocasión, un presunto criminólogo dijo a Isidro que la Junta de Andalucía le había encargado el caso de su hijo y llegó a colgar en redes sociales que había aparecido un cadáver en Rumanía, «y que podía ser Paco».