PRETÉRITO IMPERFECTO Volantazos Primero le quitan el nombre a la calle, luego los coches y tiéntese las ropas porque el siguiente puede ser usted mismo

Francisco Poyato

Tenga cuidado. Mire hacia un lado y otro de la calle cuando su pie derecho esté a punto de gravitarse hacia el suelo en el precipicio último de su vivienda. Puede que no se percate de que un concejal del Ayuntamiento de Córdoba le está esperando para declararle peatonalizado, restringido, ausente de coches, y que ha entrado usted, por su propio pie, claro está, en la agenda municipal de la señora alcaldesa de Córdoba, doña María Isabel Ambrosio. Primero le quitan el nombre a la calle, luego los coches, y, tiéntese las ropas y sus carnes, porque el siguiente puede ser usted mismo. No hay mejor ciudad que la que está libre de ciudadanos dando problemas todos los días... Líbrenos la Virgen de los Dolores de que asomen dos operarios de la «Injerencia» de Urbanismo en ese mismo instante y se lo lleven a usted en una camioneta, precintado, como a López Vázquez en aquella cabina, por estorbo, por impacto al entorno, por raro o por disidente de pensamiento, obra u omisión. O por no ser amigo de Pedro García y sus cuates.

El cozgobierno municipal ha llegado solo a la conclusión de que es mejor deshacer que hacer cosas, lo cual, siendo benévolos, es una forma más de hacer algo, aunque realmente no lo sea. A falta de proyectos reales, rellenos de humo. A falta de una hoja de ruta y un futuro inmediato, gestionar el pasado. En lugar de procurar la gobernanza de los vivos que pagan laica y religiosamente sus tributos, hacer política y caja de los muertos. Estamos, aunque no se lo crean, en los «minutos de la basura» del mandato, que es como llaman los norteamericanos a los minutos finales de un partido de baloncesto de la NBA cuando todo el pescado está vendido. Restan meses de postureo, gestos de cara a la galería, un ración de parcelismo militante, e intentos a la desesperada por cortar alguna cinta, descorrer alguna cortinilla, un rosario de promesas y presentar alguna maqueta (todo un clásico en la Córdoba inventada) o componer el «book» de fotos con el pueblo, la epidermis del voto.

La penúltima «boutade» de doña María Isabel y Cía. evidencia a las claras el sino de un mandato municipal en barbecho, sin brújula y con mucho desconcierto. Sin pena ni gloria. El anuncio por parte del concejal de Movilidad, Andrés Pino, a un año de las elecciones, del cerrojazo al tráfico en la avenida Ronda de los Tejares, y la marcha atrás de la alcaldesa al día siguiente pasándole la factura de forma cerril a los periodistas que con honestidad y profesionalidad aguantan a diario el tedio desenmascara las flaquezas de un Ayuntamiento que está mutando en un problema para la ciudad a la que debe, precisamente, ayudar y llevar en volandas a alguna parte.

En todos estos años, el tráfico ha sido otra zona de arenas movedizas para quienes no han dispuesto de un proyecto, siquiera un esquema nítido y coherente de medidas para un asunto sumamente delicado en cualquier lugar, como ocurre con la movilidad. Han parcheado en la Ribera, han parcheado con el cierre y peatonalización de la calle Capitulares, que arrastra aún otra reordenación de la circulación interna del Centro histórico que apunta a dormir el sueño de los justos. Hay días que insinúan peatonalizaciones en la Viñuela y Santa Rosa..., y realmente no saben qué quieren hacer en Ciudad Jardín (algún satélite sí lo tiene claro), ni mucho menos aciertan a planificar los usos de una espina dorsal del tráfico como es Ronda de los Tejares. Y ya veremos a ver en qué queda la reforma de Ronda del Marrubial y su encaje en Ollerías y la avenida de Barcelona. Gobernar a volantazos, en todas las áreas, o, si no, con el freno de mano puesto. Rellenando, que es gerundio.