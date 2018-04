CASO NAZARÍ Ciudadanos pide investigar la desaparición de documentación del caso Nazarí de Granada La formación quiere impulsar una comisión especial en el Ayuntamiento de Granada para esclarecer el traslado masivo de expedientes urbanísticos desvelado por ABC

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada quiere que se investigue la desaparición de expedientes urbanísticos relativos al caso Nazarí, un hecho desvelado en exclusiva por ABC y sobre el que este periódico ha informado en el último año. El portavoz de la formación naranja, Manuel Olivares, ha calificado de «grave» lo ocurrido y considera que es una demostración de que «PP y PSOE se blindan». «Estamos viendo cómo fingen pelearse y después se dan la mano», ha insistido Olivares este miércoles: «Llega el momento de decir que basta».

Olivares ha hecho alusión a dos informaciones publicadas por ABC sobre la desaparición de expedientes sensibles al caso, en el que se investiga una presunta trama urbanística municipal. La primera, del 31 de mayo de 2017, sobre las reticencias del Ayuntamiento a aportar documentación al caso Nazarí y un extraño traslado de documentación en los días previos a la operación policial que acometió la UDEF el 13 de abril de 2016. «Se le piden expedientes no solo actuales, sino de la época del tripartito socialista», ha destacado Olivares.

El concejal de Ciudadanos también se ha referido a otra información, del pasado mes de febrero, en la que el Consistorio reconoce que dicha documentación se encuentra en paradero desconocido. «Son unos hechos que hay que aclarar de una vez por todas», ha aseverado Olivares, que ha recordado al equipo de gobierno su obligación a «colaborar con la justicia», sobre todo si no hay «nada que esconder», pues se han evidenciado «contradicciones múltiples» en las declaraciones oficiales.

«No es lógico, queremos saber qué ha ocurrido, depurar responsabilidades y conocer el asunto hasta el fondo», ha dicho Olivares, para que la ciudadanía tenga conocimiento de lo sucedido: «¿Cómo es posible que se pierdan expedientes en este Ayuntamiento en el siglo XXI?». «Paco Cuenca no puede mirar hacia otro lado», ha remachado el edil, que se ha mostrado desfavorable a llevar directamente a los tribunales estos hechos.

Impulsar la comisión

Por ello, Ciudadanos pretende impulsar una comisión especial de investigación, una modalidad de organización plenaria que, si bien está recogida en el Reglamento Orgánico Municipal, carece de regulación específica, según ha lamentado el portavoz del grupo. Es por eso que Manuel Olivares ha emplazado al alcalde, el socialista Francisco Cuenca, a que sea el propio equipo de gobierno el que establezca la comisión a lo largo de este mes de abril.

En caso contrario, Ciudadanos presentará una moción en el próximo pleno para que el resto de grupos municipales se retraten con su voto para dar el impulso definitivo, o no, a la creación de la comisión: «Esperamos que no sea necesario», ha apuntado Olivares, que ha manifestado las dudas de su partido en cuanto a la posición que adoptará el PSOE, cuyas explicaciones hasta el momento no han servido para aclarar el destino final de los expedientes que fueron trasladados.