SANIDAD Facebook bloquea «sin motivo» la cuenta del médico justiciero Spiriman Jesús Candel baraja denunciar a la red social si no reabre su perfil «en dos o tres días»

Leo Rama

El médico justiciero Jesús Candel, más conocido como Spiriman, ha denunciado en la red social Twitter que le ha sido bloqueada su cuenta en Facebook. Según el entorno del galeno granadino, «Jesús no puede acceder ni publicar en su nombre» desde el mediodía del pasado domingo.

«Si no se soluciona en dos o tres días, lo pondremos en manos de la justicia», ha apuntado a ABC una persona próxima a Spiriman, que no entiende el porqué de esta penalización, la cual no habría sido notificada: «No tenemos ni idea, que es lo raro».

El bloqueo ha desatado las malas formas del médico que ha puesto en jaque la política sanitaria de la Junta de Andalucía. «Sois unos hijos de puta», ha concluido Spiriman en su tuit: «Antes de que lo hagan [por bloquearle también la cuenta de Twitter] sólo deciros que me cago en todos vosotros, gobernantes y políticos de mierda y todos los cobardes que colaboráis con la corrupción».