Granada llora el asesinato de Marielle Franco en Brasil: «Puede ser solo la primera» El activista Jalison de Souza, fundador del Observatorio de las Favelas, narra su experiencia en Río de Janeiro, un ejemplo para la Zona Norte de la capital andaluza

LEO RAMA

Extramuros del bello palacete romántico del Carmen de los Mártires, gatos, pavos y humanos se resguardan de la lluvia, incesante. Adentro, un puñado de activistas llegados desde distintos rincones del planeta ponen en común en unas jornadas por la paz organizadas por el Ayuntamiento de Granada las experiencias que en los años venideros inspirarán las políticas que se llevarán a cabo en la marginal y marginada Zona Norte de la capital. Entre ellos, Jalison de Souza, de cuyo ojo izquierdo brota una única lágrima.

Son días grises, las nubes sollozan; pocas horas antes de la entrevista, en la otra punta del mundo, era asesinada a tiros Marielle Franco, joven concejala de Río de Janeiro y la encarnación –acribillada– del futuro de la izquierda en Brasil, un país conmocionado por lo sucedido. Su delito no fue otro que denunciar el atropello constante de derechos humanos. Ella se formó con De Souza, fundador del Observatorio de Favelas de Río de Janeiro, donde ambos nacieron, crecieron y tantas veces esquivaron la muerte: en los barrios del margen a los que dedican su vida a riesgo de perderla.

«Ni siquiera estaba amenazada… Era muy conocida, fue una de las personas más votadas del país», explica a ABC Jalison de Souza, activista avalado por su intachable trayectoria académica. Fue el primero de su familia en tener estudios superiores. Se graduó en Geografía por la Universidad Federal de Río de Janeiro y obtuvo el máster en Magisterio por la Pontificia Universidad Católica de la misma ciudad, donde más tarde se doctoró en Sociología. Completó su formación en la City University de Nueva York, es profesor y ha trabajado para diversos organismos.

A su lado, también abatida pero infatigable, la directora del observatorio que él fundó, Raquel Willadino, recalca el simbolismo de la pérdida: Franco «era una mujer negra de origen popular» que ponía en la centralidad de su agenda temas de violencia policial, derechos humanos o género en un país donde un diputado ha llegado decir en el congreso que una adversaria no merecía ser violada por «fea».

La paradoja de la seguridad

Jalison da Souza habla mucho y rápido de la polarización de los discursos políticos. Culpa al auge de la extrema derecha. La muerte de Marielle Franco solo se explica por el clima crispación y violencia que impera en la sociedad brasileña, y más concretamente en Río de Janeiro, una ciudad controlada en los últimos años por el poder militar: «Al final, la situación está peor y aumenta la sensación de inseguridad a un coste económico altísimo». No tienen miedo, dicen, pero son conscientes de que el asesinato de Franco es una advertencia: «Todos nuestros activistas están en peligro. Marielle puede ser solo la primera».

Brasil registra 61.000 muertes por violencia al año. Un patrón se reproduce: las víctimas son en su mayoría jóvenes, negros y habitantes de las periferias de las ciudades, disputadas por la cultura del narcotráfico, la corrupción policial, la presión del Ejército y la extorsión de las milicias paramilitares, que ofrecen aparente seguridad a cambio de erradicar las drogas de los barrios; un panorama que recuerda al de otras ciudades, como la Caracas chavista, o el conflicto armado de Colombia.

«Hay un proceso de invasión, con armas muy potentes y lógica de guerra». La violación de derechos, insiste De Souza, es constante y ha ido en aumento desde los 80. La situación se ha ido agravando por la confrontación ideológica mientras, paradójicamente, el poder político ha perdido control y es incapaz de poner soluciones a la escalada de violencia de las últimas décadas, azuzada por las diferencias raciales.

Derecho a la ciudad

El Observatorio de las Favelas tiene por objetivo resignificar los barrios marginales de Río y producir nuevos conceptos que definan sus realidades e impacten en los ámbitos de toma de decisiones. Para ello, parten de una idea: «Los habitantes de las favelas tienen pleno derecho a la ciudad, en todos los sentidos: garantía de equipamientos, servicios de educación, culturales, ambientales…». Ha habido avances, reconoce, pero siguen siendo insuficientes.

«Las favelas siempre se piensan a partir del paradigma de ausencia, como un espacio de carencia del que se responsabiliza a la propia favela…», relata De Souza. En cambio, tratan de dignificar el espacio e identificar su potencia, la capacidad de reconocer la belleza a partir de «domesticar» los ojos, la visión que se nutre de información. Y es ahí donde entra en juego el Observatorio de las Favelas, cuyos proyectos formativos en muchos casos van dirigidos directamente a profesionales de la comunicación: periodistas, fotógrafos y publicistas: los responsables de trasladar ideas.

Jalison de Souza menciona un ejemplo reciente: una intervención policial que tuvo lugar en una favela que colinda con uno de los barrios más ricos de la ciudad de Río. La noticia no fueron las víctimas, ni siquiera los motivos del suceso. El titular destacaba que los vecinos de la zona pudiente no habían podido descansar por culpa del tiroteo. «Si los muertos fuesen blancos y de clase media, la revolución ya habría acontecido», asevera: «Nosotros les enseñamos a mirar lo cotidiano».

«Falta un cambio de la representación que se hace de las favelas» y la empatía es clave para revertir un proceso de «mostrualización», según De Souza, que consiste en arrebatar la humanidad «del otro, del diferente», desde el pedófilo o el travesti hasta el traficante de drogas. Todas sus vidas se banalizan hasta que no tienen ningún valor: «Puedo no matarla directamente, pero si desprecio la existencia de una persona, no necesita existir». Marielle Franco, en cambio, ya es para siempre.