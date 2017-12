EDUCACIÓN Robos e inseguridad en la Escuela Oficial de Idiomas de Granada: «Tenemos miedo y queremos irnos» El alumnado se moviliza para que la Junta traslade el centro, que tampoco reúne las condiciones óptimas para la docencia

Leo Rama

Granada 13/12/2017 07:49h Actualizado: 13/12/2017 07:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada está movilizándose para exigir a la Junta de Andalucía que busque una nueva sede. El motivo de su negativa a seguir en el mismo sitio es la inseguridad que les provoca su actual enclave: un edificio al que se han mudado –en contra de su voluntad– este curso, el cual está ubicado en la marginal zona norte de la capital. Los alumnos, que tampoco se encuentran satisfechos con las prestaciones del centro construido para acoger esta institución académica, están atemorizados por varios episodios de robo y violencia que se han sucedido en las últimas semanas.

Uno de los casos más sonados es el de una alumna –embarazada–a la que le robaron el coche después de asistir a clase el pasado 30 de noviembre. A la salida, se dirigió a su vehículo,. «No le dio tiempo ni a cerrar la puerta», asegura un compañero de su grupo: «La sacaron por la fuerza entre varios y se llevaron el coche, y está muy mal, tiene muchísimo miedo y le da pánico volver». De hecho, se niega a regresar al centro: «Prefiere perder el título de inglés, pero que ya no vuelve a ir». No es un episodio aislado. A una profesora le robaron el bolso y en varias ocasiones han aparecido rajadas ruedas de bicicletas y motos.

El alumnado tenía prohibido «expresamente» hablar del barrio «como una zona mala», sostiene el delegado de una de las clases: «Se nos tenía muy advertido porque políticamente no era correcto… Pero es que ahora son los hechos los que hablan». Por la su parte, Francisca Moya, representante de los alumnos en el consejo escolar, señala que no tienen intención de «criminalizar» este entorno, pero insiste en que no pueden seguir como si nada: «Vamos con miedo a clase y esto no es un incentivo para seguir viniendo»­.

Mudanza sí o sí

La única solución que les ha ofrecido la Delegación de Educación de la Junta –tras culpar de la situación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad– es «hacer mejoras en el edificio… cuando haya dinero». Y el alumnado se resiste seguir en el mismo centro: «Queremos irnos cuanto antes por miedo. Si nos han metido en la boca del lobo, no pueden esperar que la Escuela Oficial de Idiomas resuelva los problemas históricos del barrio».

El alumnado está organizado y las movilizaciones continuarán hasta que la Junta atienda su exigencia. No aceptarán otra solución que no pase por mudarse. Con mayorías favorables que rondan el 90%, en sus asambleas hablan de hacer huelgas, de no hacer exámenes o de concentrarse a las puertas de la Delegación de Educación el tiempo que haga falta para que la administración ceda y busque una nueva sede adaptada a las necesidades que tiene un centro especializado de este tipo.

Como publicó ABC recientemente, tanto este centro como el colegio contiguo han estado enganchados a la luz eléctrica –también a la línea que da acceso a Internet– de forma irregular, lo que implica apagones que impiden el normal desarrollo de las clases. Varios alumnos trasladaron a este periódico su descontento con la acústica de las aulas, un elemento fundamental para poder escuchar correctamente, e incluso denuncian la existencia de goteras cuando llueve y la falta de espacio en el edificio, que está saturado hasta el punto de que han tenido que ser reordenados los grupos, algunos de los cuales tendrán que impartir las clases en el salón de actos a partir del próximo año.