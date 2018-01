QUEJAS DE LAS FILIALES La Hermandad de Pilas protesta ante las «abusivas medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Almonte» Su Junta de Gobierno busca soluciones para evitar los perjuicios que acarrea a los hermanos la prohibición de aparcar en la aldea y el coste de los aparcamientos impuesto por el Consistorio

MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ GARCÍA

ALMONTE 26/01/2018 07:27h Actualizado: 26/01/2018 12:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Hermandad del Rocío de Pilas, la más antigua de las que acude este fin de semana a la aldea almonteña en peregrinación extraordinaria, se ha visto obligada a emitir un comunicado ante las numerosas quejas transmitidas por sus hermanos. El motivo no es otro que la prohibición de aparcar que ha impuesto el Ayuntamiento de Almonte, que arguye motivos de seguridad para implantar tal medida ante la gran cantidad de público que suele congregarse en El Rocío a causa de la peregrinación de la Hermandad de Triana. Ante esta situación, Pilas afirma en su comunicado que su Junta de Gobierno «está trabajando para buscarle una solución a este problema», que no sólo se limita a la imposibilidad de aparcar en el núcleo rociero, sino al «altísimo» coste de los aparcamientos que el Consistorio almonteño ofrece como alternativa y que asciende a más de 12 euros por estacionar un turismo durante todo el día. La Hermandad podría plantearse incluso solicitar a la Matriz un cambio de fecha para no coincidir con la multitudinaria peregrinación de Triana.

Así, para paliar de alguna forma las molestias que esta medida ha generado entre sus hermanos, la Hermandad ha dispuesto que el sábado se pueda aparcar en la propia casa de hermandad. Para ello, se habilitará el corral del edificio para todos aquellos que quieran asistir al Rosario de Hermandades que Pilas preside por ser la más antigua de las cuatro que peregrinan este fin de semana –por delante de Triana, Gibraléon y Villanueva del Ariscal-. El corral se abrirá a las 18 horas y se podrá aparcar hasta las 19:15. Una vez finalizado el Rosario, los hermanos deberán desalojar el corral.

Esta medida no puede sin embargo adoptarse el domingo. En esa jornada, la Hermandad de Pilas celebra un almuerzo-convivencia en el patio del corral, por lo que los hermanos podrán llegar con sus vehículos y descargar los enseres que precisen para la celebración, pero acto seguido deberán dejar sus coches en las bolsas de aparcamientos habilitadas por el Ayuntamiento de Almonte y pagar el coste que este ha determinado, algo que, para empezar, causa problemas para con aquellas personas que han de acceder a la casa de hermandad para trabajar, como por ejemplo el coro.

En la Hermandad de Pilas, según fuentes consultadas por ABC, el malestar es grande y se suma al clima de indignación imperante desde que la localidad de Hinojos impusiera en 2007 una tasa de 36 euros más 20 de fianza por transitar por su término municipal.

También admiten desde la Hermandad que son conscientes de que en este tema poco o nada tiene que ver la Hermandad Matriz de Almonte y que es únicamente decisión del Consistorio almonteño, algo que tratan de transmitir a los muchos hermanos que han acudido a la Junta de Gobierno a hacer constar sus quejas. En cualquier caso, la medida del Ayuntamiento, que tachan de «puramente recaudatoria», hace sentir a los pileños «discriminados», un sentimiento que aseguran que comparten otras hermandades por coincidir con una multitudinaria afluencia de devotos a la aldea.

Este no ha sido único roce que el Ayuntamiento de Almonte ha protagonizado a lo largo de esta legislatura con las hermandades filiales de la Matriz, hace justo un año la administración local tuvo que dar marcha atrás en su intención de incrementar hasta en un 135% la tasa por ocupación de terrenos en la aldea durante la Romería.