PUNTA UMBRÍA José Carlos Hernández Cansino (UPU): «He recibido amenazas veladas por mis posiciones políticas» El portavoz de Unidos por Punta Umbría sospecha que su oposición a proyectos polémicos está detrás de la quema intencionada de su coche

Una llamada intempestiva, en la madrugada del pasado miércoles, hizo saltar de la cama a José Carlos Hernández Cansino. El portavoz del principal grupo de la oposición y «azote» del gobierno socialista en el Ayuntamiento de Punta Umbría se encontró con su coche envuelto en llamas a las puertas de su casa.

¿Sospecha que han querido lanzarle una advertencia para que deponga su actitud en algún asunto político?

No me cabe la menor duda de que el motivo han sido mis posiciones políticas. Aunque soy abogado, no tengo ningún enemigo relacionado con la profesión que haya querido hacerme daño. Incluso he recibido alguna amenaza velada por mi posición política porque me he opuesto a proyectos en los que hay mucho dinero en juego. Alguna vez me han dicho que «con el pan de mis hijos no se juega» o que «a ver si te cojo algún día sin tu mujer».

¿Sus denuncias sobre el polémico chiringuito de hormigón levantado en la playa de la ría de Punta Umbría le ha granjeado la enemistad de Pepe «El Marismeño»?

En el último fin de semana utilizó hasta una donacion que hizo mi mujer a una hermandad para criticarme en las redes sociales. Está claro que él tiene un enfrentamiento conmigo, pero no quiero decir que él esté detrás de lo que ha pasado. Sí es verdad que he puesto nuevas denuncias contra el chiringuito y se ha incoado un expediente de disciplina urbanística en el Ayuntamiento por ocupación de la playa. Voy a seguir defendiendo que no es legal, pero no tengo ningún problema personal con él aunque se empeñe en lo contrario.

Como portavoz de UPU, denunció que el Ayuntamiento había sacado a la venta parcelas municipales por debajo de su valor para hacer torres de pisos. Sin embargo, PP y PSOE aprobaron el proyecto. ¿Sigue pensando que es un pelotazo urbanístico?

Se pretende dar un pelotazo urbanístico. Utilizaremos todas las vías jurídicas para que no se consuma esta aberración. Vulnera el artículo 75 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), por no destinar las parcelas municipales a viviendas de protección oficial u otros usos de interés social. Además, conforme avanza el proceso de contratación, se pone de manifiesto que se había hecho un traje a medida. La única oferta presentada plantea modificar el proyecto para levantar dos torres de 19 plantas. Si ya eran una aberración cuatro torres de once plantas, aún lo es más que sean 19. Serían los edificios más altos de la provincia de Huelva.

¿Se ha convertido en una especie de «Pepito Grillo» por cuestionar proyectos que impulsa el Ayuntamiento?

Nos tomamos muy en serio la confianza que los ciudadanos nos dieron en las urnas. No me importa ser tachado de Pepito Grillo. Vamos a seguir denunciando todo aquello que sospechemos que no es legal y que busca el interés particular en lugar del general. He sido abogado y he trabajado mucho en Derecho Administrativo local. Y eso ayuda a conocer ilegalidades y corruptelas. Siempre agotamos la vía política, pero la judicial es igual de democrática.

En 2013 fue expulsado del PP por denunciar amaños en el congreso local y poco después fundó su propio partido, UPU. ¿Su relación con el PP en la oposición sigue siendo tensa?

Nosotros creamos un proyecto político nuevo, que es la segunda fuerza y la alternativa de gobierno en Punta Umbría. El PP se ha entregado al PSOE y tienen aquí un pacto encubierto. Le ha ayudado a sacar todos los asuntos espinosos. Apoyaron hasta los presupuestos municipales. Antes votaron en contra de la modificación urbanística que posibilitaba las torres y ahora han votado a favor. El PP es la muleta del PSOE. Es un caso sin precedentes que aquí el PSOE y PP vayan de la mano y el enemigo común seamos nosotros. Esto no sería posible si no fuera porque lo permite la dirección provincial del PP.

¿No le han perdonado sus críticas?

No me han perdonado. Les puede más el odio personal que me tienen.

¿Su vuelta al PP es inviable?

Esa puerta está cerrada. Estoy muy satisfecho con el proyecto político que hemos creado y será la fuerza más votada en 2019. Estoy convencido de ello.