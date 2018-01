Justicia Juan José Cortés se suma a la petición para que no se derogue la prisión permanente revisable A punto de cumplirse los 10 años del asesinato de su hija de cinco años, defiende el mantenimiento de la medida que impulsó desde 2008

Juan José Cortés, padre de Mari Luz Cortés, la niña de cinco años asesinada en Huelva por el pederasta Santiago del Valle, ha sumado su voz en la lucha para que no se derogue la prisión permanente revisable iniciada por Rocío Viéitez, mujer del parricida de Moraña y único sentenciado en España hasta la fecha a la medida, la máxima privativa de libertad.

«No logro entender cómo hay partidos políticos que se empeñan en dejar desprotegidos totalmente a nuestros hijos», reflexiona Cortés en un vídeo en redes sociales a cuatro días de que se cumplan los 10 años de la desaparición y muerte de la pequeña Mari Luz.

Tras la condena, , -afirma- «si están aptos para vivir en sociedad, quedarán libres, pero si no lo están se corre el riesgo de volver a cometer otro delito y que otro niño o niña pueda ser víctima.¿ Para qué asumir el riesgo y poner en riesgo a las familia?s», se pregunta para añadir que «esto es para toda la viuda, todos los años le tengo que lleva flores a mi hija, hasta que me muera voy a estar llorando la muerte de mi hija, ¿eso es lo que queréis? No me parece justo ni sois dignos de gobernar».

«Ellos a quien defienden es a criminales y asesinos que han acabado con las vidas de inocentes y «los padres lo único que queremos es que la Ley nos ampare y que los criminales no van a volver a salir a la calle y no van a tener la oportunidad de repetir los actos criminales que han cometido».

«Por mucho que queráis vosotros, estos no van a cambiar, no es nuevo, lo dicen estudios y expertos, lo llevan trabajando desde que desapareció mi hija. Que me llamen el padre de la prisión permanente revisable, lo acepto, creo es algo útil para la sociedad».

El padre de Mari Luz, que impulsó el endurecimiento de las penas a los pederastas y emprendió una campaña para que el Código Penal recogiera la prisión permanente revisable tras el asesinato de su hija, dedica especialmente unas palabras al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. «Entiendo que haya algunos que se creen que son el lord comandante y estén sumergidos en una guerra de tronos, que alguno se crean que es Jon Nieve, como el señor de la coleta, Pablo Iglesias, y no tenga responsabilidad familiar ninguna, sea un porrista, un barriobajero, no sé quien será pero sí demuestra que no tiene ni idea de lo que se cuece, de lo que vivimos los ciudadanos, las familias y el trabajo que nos cuesta sacar adelante a nuestros hijos. Se cree que está jugando a juego de tonos».

En este punto, invita a Iglesias a que salga a la calle, escuche a las familias, y «se deje de tonterías, que adelanta derogando la medida, que es un derecho que nos queda a los padres que hemos perdidos a nuestros hijos».

«Os estáis cargando todo lo que hemos luchado durante tantos años, a mi me costó la vida de mi hija mi hija no fue hija de un delincuente, fue victima de un error judicial el sistema no funcionaba y yo no he intentado cargármelo, he intentado mejorarlo para que esto no vuelva a ocurrirle a nadie más».

A través de las redes sociales, Cortés demanda el apoyo a la campaña de recogidas de firmas para que la medida permanezca.