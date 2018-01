Desaparecidos La madre de la desaparecida en Niebla: «si no queréis volver aún, llamadnos y decidnos que estáis bien» Se plantea escribir al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que las autoridades se vuelquen en la búsqueda

ÁLVARO GARCÍA

«Aunque estés lejos, te quiero». Los familiares de María Adela Rodríguez, la menor de 16 años de Niebla (Huelva) desaparecida voluntariamente el 10 de enero con su pareja, Cristian Mateo Pérez, de 22 años (Villalba del Alcor), han vuelto a mostrar su desesperación por las redes sociales. En el último mensaje que mandan por la página creada para buscar a su pequeña afirman que quieren terminar con su angustia y con la de ellos, «si no queréis volver aún, por favor, llamadnos y decidnos que estáis bien, sólo eso»».

«La Guardia Civil no nos da noticias nuevas, sólo nos dicen que estemos tranquilos que ellos están bien. Yo les pido pruebas de lo que dicen, pero no me dan nada. Estoy desesperada», confiesa Adeli Escala a ABC Sevilla. Cuenta los días que lleva sin ver a su hija menor y no da crédito a que las autoridades españolas no hayan localizado aún a dos personas en casi 40 días.

«Volved por favor, estamos deseando veros a los dos. Queremos terminar con nuestra angustia y con la vuestra, sois dos niños con gran corazón y seguro que tampoco lo estáis pasando muy bien. Todos nos equivocamos y los que os queremos estamos con los brazos abiertos y deseosos de volver a veros. Si no queréis volver aún, por favor, llamadnos y decidnos que estáis bien, sólo eso», afirma Adeli en su último mensaje por redes sociales.

Un mensaje al ministro de Interior

Ante tanta incertidumbre Adeli recuerda que aunque sea una desaparición voluntaria su hija tiene 16 años y es una menor en otro país en el que no sabe si está bien. Se está planteando escribir al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoidio, para que las autoridades vuelquen todos sus esfuerzos en encontrar a su hija y a su pareja.

Mientras tanto sólo puede mandar mensajes por la página de Facebook que ha abierto para intentar conseguir nuevas noticias que le ayuden a saber dónde está su hija y si de verdad se encuentra bien, como afirma la Guardia Civil.