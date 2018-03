PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE El PP respeta la declaración de Ruth Ortiz pero asegura que estuvieron donde les dijo la organización Toscano, secretario general del PP de Huelva, justifica que fueron invitados por los organizadores

El comunicado que lanzó este lunes Ruth Ortiz, madre de los niños Ruth y José que fueron asesinados por su padre en Córdoba, está provocando diversas reacciones. En él, Ortiz lamentaba el uso político por parte del Partido Popular de la manifestación que tuvo lugar el domingo en Huelva en apoyo a las víctimas de la violencia y contra la derogación de la prisión permanente revisable.

«No era un acto para que políticos del PP se aprovecharan de nuestras víctimas para politizar una plataforma que es apolítica», lamentaba Ruth Ortiz en el comunicado.

A este respecto, el secretario general del PP de Huelva, David Toscano, ha señalado que «respetamos a las víctimas y Ruth Ortiz lo es, por eso y por respeto no vamos a valorar sus declaraciones», pero asegura que sus cargos fueron invitados por la organización y que se pusieron donde les dijeron.

Ortiz tildó de «patético, indignante e insoportable» lo acontecido en la concentración onubense, a la que acudieron la ministra de Trabajo, Fátima Báñez y el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno.

«Hasta hace un rato no he visto la foto de políticos del PP delante de la pancarta, donde, entre otros, estaban las fotos de mis hijos. De mis hijos no se aprovecha nadie». Y añadía: «Si un político acude a un acto convocado por una plataforma apolítica que se quede entre la gente, como uno más».

«Había muchísimos cargos públicos entre el público y otros, como la ministra, estuvieron donde la organización les dijo», se ha defendido Toscano, remarcando que lo que tienen «muy claro es que no se puede derogar la prisión permanente revisable» y así lo defienden a título particular y como partido allí donde les invitan.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha mostrado su respeto a los partidos que quieran estar en manifestaciones o concentraciones porque eso es «lícito, normal y legal», si bien ha reprochado que esos partidos «quieran protagonizar y rentabilizar esos movimientos».