Política Alcaldes del PP amagan con presentarse por Ciudadanos tras recrudecerse la crisis en Jaén El abanderado del sector crítico pide que se expediente al secretario de Estado de Hacienda

JAVIER LÓPEZ

Jaén 22/11/2017 07:46h

La crisis del PP de Jaén se recrudece. Alcaldes populares de Jaén amagan con presentarse en la próxima convocatoria electoral como candidatos de Ciudadanos. La crisis interna de la formación abierta durante el proceso congresual, lejos de cerrarse, se ha agravado con respecto a mayo. Por lo pronto, el abanderado del sector crítico, Miguel Moreno, alcalde de Porcuna, ha anunciado que formará parte del grupo de no adscritos en la Diputación y en el consistorio a partir del próximo 24 de enero si antes la dirección no acepta sus propuestas de regeneración, entre las que destaca la petición para que se abran sendos expedientes al secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y al presidente de la comisión organizadora del congreso, Javier Calvente. Moreno advierte de que no está solo. Según ha remarcado, cuenta con el respaldo de otros 16 regidores, de 150 concejales y de medio centenar de presidentes locales.

En un acto informativo organizado para dar a conocer los pasos a seguir, el alcalde, arropado por decenas de militantes, ha expuesto otras 3 medidas que debe de aceptar el PP para evitar que la crisis fracture a esta formación en Jaén. En concreto, la celebración de un congreso asambleario (un militante, un voto) tras las elecciones autonómicas y municipales, la constitución de la junta directiva que tengan en cuenta la proporción de apoyo conseguido por ambas listas en abril y la revisión de las estructuras locales. En este punto ha hecho referencia a la situación del PP en Úbeda, donde el presidente saliente, José Robles, afín al sector oficial, se niega a dejar la portavocía del grupo municipal y a formalizar el traspaso de la sede.

El regidor presentará la propuesta el 24 de noviembre a la dirección provincial. A partir de ese día, aguardará la repuesta. Si no llega o si no le satisface, recalará en el grupo de no adscritos, pero confía en que esta decisión no le acarree la expulsión de su partido. Ha admitido que constituye una vulneración de los estatutos del PP, pero ha aclarado que si Fernández de Moya no ha sido expedientado por incumplirlos, tampoco él debe de serlo. En cualquier caso, si es expulsado, tiene donde cobijarse: asegura que ha recibido ofertas deCiudadanos y del PSOE. La segunda la ha rechazado tajantemente.

En su comparecencia, Miguel Moreno ha hecho alusión a la postura en el conflicto jiennense que ha adoptado la dirección regional, a la que le ha reconocido buena voluntad, pero a la que ha criticado su falta de autoridad, como quedó demostrado, ha dicho, cuando no expedientó en su momento a Fernández de Moya y Calvente, a pesar de que ambos, en su opinión, incumplieron el mandato del comité de derechos y garantías durante el proceso congresual.