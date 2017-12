Tribunales La Audiencia pospone al 8 de enero el ingreso en prisión del ex alcalde de Huesa El ex regidor está condenado a 3 años y 2 meses de cárcel por un delito de falsedad

El ex alcalde de Huesa Francisco Javier Gómez Sevilla pasará la Navidad en familia tras posponer la Audiencia de Jaén al 8 de enero de 2018 su ingreso en prisión. El ex dirigente político socialista, condenado a 3 años y 2 meses de prisión por el Tribunal Supremo por un delito de falsedad cometido en su etapa como regidor.

En principio, Sevilla tenía que haber sido internado hoy, 27 de diciembre, en la cárcel de Jaén. El abogado del ex regidor solicitó en noviembre una moratoria para que su cliente ingresara en prisión el 31 de enero, a fin de pudiera ordenar el trabajo pendiente en la gestoría que dirige en su municipio. La Audiencia rechazó la petición, pero finalmente ha accedido a que Gómez Sevilla entre en prisión después del período navideño. Además, solicitará de inmediato que se le conceda el tercer grado, ya que el ex alcalde no tiene antecedentes penales, no causó perjuicio económico y la causa tiene más de 8 años de antigüedad.

La condena a Francisco Javier Gómez Sevilla se deriva, en efecto, de una medida municipal adoptada en 2009, cuando el Servicio Público de Empleo Estatal y la Diputación concedieron a su Ayuntamiento sendas subvenciones, por una cuantía aproximada de 48.000 euros, para que realizara obras de ensanche en una vía urbana de Huesa. La obra no se realizó en principio, pero el alcalde ordenó la emisión del certificado de ejecución y utilizó el dinero para sufragar la reforma de una plazoleta, lo que permitió que vecinos del municipio obtuvieran jornales. Posteriormente, solicitó de nuevo otra subvención con la que realizó el primer proyecto. No hubo, pues, lucro personal.

Por esta cuestión, la sentencia es considerada desproporcionada tanto por el actual equipo de gobierno del Huesa como por gran parte de la población, como acreditan las cerca de 2.200 firmas recabadas para que el consejo de ministros le concediera el indulto parcial. También por el propio regidor, que en declaraciones a ABC puntualizó que de su gestión al frente de la alcaldía no se derivó ningún enriquecimiento personal y aclaró que el delito por el que ha sido condenado (utilizar dinero consignado para un proyecto en otro distinto) lo ha cometido la mayoría de los alcaldes de España.

De hecho, la Audiencia de Jaén le condenó a tan sólo 6 meses de inhabilitación por un delito de certificación falsa. La causa, sin embargo, se elevó al Supremo, que dictó una resolución más contundente, habida cuenta de que, para el alto tribunal, la decisión del entonces alcalde de utilizar una subvención finalista para realizar otro proyecto comporta una falsedad.