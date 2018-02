Transportes El Ayuntamiento de Jaén presenta alegaciones por el tranvía ante el Tribunal de Cuentas La administración local dice que no habido responsabilidad contable, pero sí irregularidades

JAVIER LÓPEZ

Jaén 07/02/2018 09:20h Actualizado: 07/02/2018 09:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Ayuntamiento de Jaén ha presentado alegaciones a las diligencias preliminares abiertas en la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas vinculadas al informe de fiscalización del sistema tranviario. En este sentido, el concejal de Hacienda, Manuel Bonilla, ha destacado que el consistorio alega por el enorme perjuicio que han supuesto para la administración y para la ciudad las inversiones en este proyecto, cuyo coste ascendió a 128 millones de euros, de los que una parte ha sido sufragada con dinero municipal.

Bonilla ha explicado que el Ayuntamiento no ha alegado antes porque, aunque tuvo conocimiento del informe a mediados del pasado mes de diciembre, es ahora cuando se le han comunicado las presuntas irregularidades relacionadas con proyectos de la Junta de Andalucía, de la Universidad de Jaén y del propio consistorio. En concreto, con un estudio financiado por la Consejería de Fomento llevado a cabo por la Universidad de Jaén y por el cambio de sede de la policía local que finalmente no se acometió.

En relación a los expedientes por los que el Tribunal de Cuentas apunta la posibilidad de que haya responsabilidad contable, Bonilla ha aclarado que, según los técnicos municipales, no se derivan de ellos responsabilidad contable por alcance, es decir, por la ausencia de justificación en una cuenta pública. No obstante, ha resaltado que, en cambio, sí existen irregularidades importantes en materia de contratación administrativa, si bien entiende que las mismas, salvo criterio en contra del ministerio fiscal o de la abogacía del Estado, no determinarían responsabilidad contable por alcance. A pesar de esto, puntualiza que su criterio está sujeto a que disponga de la información completa sobre ambos asuntos.

El Tribunal de Cuentas asegura en su informe de fiscalización que determinados proyectos se llevaron a cabo sin la preceptiva planificación. Este punto, según Bonilla, es de gran importancia, puesto que se suscriben convenios que afectan a un servicio de titularidad municipal como es el transporte público y que, además, han causado perjuicio al Ayuntamiento porque ha tenido que asumir el coste financiero de la adquisición de los elementos móviles del sistema tranviario y del 50% de la dirección de obra. Además, la Junta le ha impuesto un recargo de apremio y una carga financiera que, en su opinión, no se ajusta a la legalidad vigente.

El concejal resalta que el propio Tribunal de Cuentas asegura en su informe que el Ayuntamiento de Jaén, cuya deuda supera los 600 millones de euros, en modo alguno cuenta con financiación adecuada y suficiente para atender los compromisos adquiridos si hubiera iniciado la explotación del tranvía municipal, que, por esta causa, dado que su puesta en funcionamiento cuesta en torno a 5 millones de euros anuales, lleva inactivo desde 2011.