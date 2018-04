Sociedad Campesinos de Jaén se atrincheran en la finca que ocuparon hace un año El SAT levanta barricadas para evitar el desalojo de la propiedad ordenado por un juez

Un año después de que un grupo de jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ocupara a la fuerza una finca rústica del BBVA la Guardia Civil ha intentado notificarles una orden judicial en la que le piden que desalojen voluntariamente la propiedad privada. Si no lo hacen, el juez tiene potestad para pedir a las fuerzas del orden que procedan a un desalojo forzoso, por lo que los campesinos se han atrincherado y han sembrado el terreno de barricadas.

El hecho de que no hayan sido expulsados de la finca en la primera tentativa es considerado un triunfo por el SAT, que presume de que anunció que la Guardia Civil no pasaría y, en efecto, no ha pasado, si bien obvia que, en cumplimiento de las órdenes, los agentes no lo harán hasta tanto la autoridad judicial no lo decida. Ajeno a este detalle, la formación liderada por Óscar Reina destaca que el éxito para frenar el desahucio se deriva de la no violencia y del pacifismo activo.

El SAT justifica el allanamiento

La finca ocupada se encuentra a 4 kilómetros de Jaén, en un paraje enclavado entre dos zonas residenciales (Puente Jontoya y Puente de la Sierra). El SAT justifica el allanamiento en que la entidad bancaria a la que pertenece tiene previsto especular con esta propiedad en lugar de hacerla productiva. Agrega que en manos campesinas ha generado en torno a un millar de jornales, necesarios, según agrega, para una ciudad que, a su juicio, pierde habitantes a consecuencia del paro y la miseria.

Decenas de jornaleros, que enarbolan banderas andaluzas con el anagrama del SAT y banderas comunistas, siguen en la finca El Aguardentero, denominada cerro Libertad por los allanadores, a los que flanquean 70 hectáreas de olivar que, según los campesinos, no habían sido cultivadas en los 5 años previos a su ocupación por parte de 20 personas, que fueron juzgadas en junio de 2017 por usurpación y daños, delitos de los que fueron absueltos 19 de los acusados.

Esta sentencia no ha impedido al mismo juez ordenar el desalojo de la finca. En la providencia dictada a este respecto advierte de que podría requerir el auxilio de la fuerza pública para que se cumpla la orden. En este sentido, el SAT ha expresado su intención en volver a ocupar la finca si finalmente los jornaleros son desalojados de ella.