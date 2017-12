Política Cañamero pide que lo encarcelen a cambio de que dejen libre a Junqueras Propondrá el trueque a la Fiscalía General para que los detenidos participen en la campaña

JAVIER LÓPEZ

El diputado de Podemos por Jaén Diego Cañamero propondrá a la Fiscalía General del Estado su ingreso en prisión a cambio de que un tribunal deje en libertad a los dirigentes políticos catalanes encarcelados por su relación con la declaración unilateral de independencia. El dirigente jornalero ha confirmado a ABC que planteará al ministerio público el trueque con el objetivo de que el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el resto de dirigentes que cumplen condena como presuntos autores de delitos de rebelión y sedición participen en la campaña electoral en las mismas condiciones que el resto de candidatos.

La petición de intercambio, simbólica, en cualquier caso, evidencia la sintonía entre el dirigente de Podemos y las tesis independentistas. Cañamero se ha mostrado abiertamente favorable a que los catalanes decidan, al margen de lo estipulado en la Constitución, si quieren o no permanecer unidos a España. De hecho, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), al que pertenece, amagó con instalar urnas en Andalucía el 1 de octubre para que votaran los catalanes afincados en la comunidad autónoma. Además, en su página oficial de Facebook aparece ataviado con una camiseta en la que se lee votar no es delito, robar sí.

Las alusiones a Cataluña son una constante en el discurso político de este líder campesino andaluz, que aprovecha cualquier polémica, por alejada que esté del proceso independentista, para plantearlo. Por ejemplo, los desahucios. En este sentido, Cañamero expone que quienes defienden que no se puede romper España permiten que se rompa el corazón de la gente al desahuciarla de su vivienda. O al congelarle la pensión, O al recortarle su libertad. O al no atajar el desempleo. Por estas causas, el diputado por Jaén aclara que si viviera en la comunidad autónoma catalana no votaría ni al PP ni al PSOE ni a Ciudadanos.

La defensa del derecho a decidir catalán se deriva de la similitud de los objetivos. El SAT también persigue que Andalucía se convierta en una nación. El sucesor de Cañamero al frente de esta formación política, Óscar Reina, está convencido de que la independencia facilitaría el desarrollo socioeconómico de la región. Argumenta que los problemas de los andaluces son idénticos a los que tenían hace un siglo, por lo que exige que, para mejorar la situación, se les permita decidir sobre su permanencia en el Estado español.