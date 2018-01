Política Los críticos del PP de Jaén prevén concurrir a las municipales con un partido propio El alcalde de Porcuna se dará de baja, previsiblemente, a partir del próximo 25 de enero

JAVIER LÓPEZ

Jaén 05/01/2018 09:28h Actualizado: 05/01/2018 09:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El sector crítico del PP jiennense concurrirá a las próximas elecciones municipales con una marca propia: Jaén adelante. El abanderado del colectivo, Miguel Moreno, alcalde de Porcuna, tiene previsto presentar su baja en la formación a partir del próximo 25 de enero, un día después de la fecha límite que él mismo fijó para que la dirección regional resolviera el contencioso, derivado del congreso provincial, que ha dividido el partido en dos mitades. El regidor exige la repetición del proceso, toda vez que, según denuncia, la elección de Juan Diego Requena como presidente se deriva de la manipulación de los resultados de la votación en la que se eligió a los delegados.

La mayor parte de los alcaldes populares de la provincia se alinea con Moreno, que cuenta también con el respaldo de medio centenar de las estructuras locales. De ellas, 25 han informado al regidor de Porcuna que están dispuestas a abandonar el PP cuando él lo haga. Asimismo, 410 militantes de Porcuna se darán de baja si da finalmente el paso su alcalde, quien considera una cuestión de dignidad hacerlo, toda vez que, a su juicio, permanecer en el PP implicaría una rendición, ya que significaría validar la presidencia de Requena.

Moreno dejará el PP, pero en absoluto la política. Antes al contrario, su objetivo es formar parte de una organización que esté presente en los 97 municipios de la provincia. Con la denominación elegida, Jaén Adelante, que coincide con la utilizada por el sector crítico popular durante el congreso, en el que se escenificó la división del principal partido de la derecha, concurrirán a los comicios de mayo de 2019 no sólo el alcalde de Porcuna, sino otros regidores populares. También lo harán cualificados militantes del PP de la capital, como Miguel Sánchez de Alcázar, ex alcalde de la ciudad y ex presidente provincial.

La crisis del PP ha propiciado que otros partidos hayan ofrecido a determinados alcaldes populares encabezar sus listas. Moreno asegura que más alta instancia del PSOE de Jaén se ha dirigido personalmente a él para que sopesara la idea de representar a la formación socialista. Igualmente, lo ha hecho Ciudadanos, pero el alcalde de Porcuna ha declinado ambas ofertas, por cuanto, si decide abandonar su partido de siempre, tiene previsto concurrir con una candidatura municipalista, que no esté sujeta a tutelas.

Cabe, no obstante, la posibilidad de que la dirección regional intervenga antes de que concluya el mes para evitar la baja de los dirigentes críticos, pero a este respecto el alcalde de Porcuna se muestra escéptico. Considera que lo más probable es que deje las cosas como están, toda vez que, lejos de intentar resolver el conflicto, ha expedientado a militantes del sector crítico. A juicio de Miguel Moreno, la inactividad de Sevilla es una de las causas de la probable escisión.