JAÉN El hastío contra la clase política moviliza de nuevo a Linares La ciudad con más paro de España se manifestará el próximo 17 de mayo

JAVIER LÓPEZ

La segunda ciudad jiennense retornará a la movilización a instancia de la plataforma Linares todos a una, que insta a los ciudadanos a que secunden una nueva manifestación el próximo 17 de mayo. La convocatoria llega tras constatarse el incumplimiento de los compromisos adquiridos por las administraciones públicas para con el municipio. En este sentido, la paciencia del colectivo se ha agotado tras constatar que la inversión territorial integrada, prevista incialmente en exclusiva para esta población, abarcará finalmente al conjunto de la provincia.

Los datos de paro de marzo evidencian que provincia crece el desempleo, cuyo epicentro es Linares, donde casi uno de cada dos habitantes en edad activa no trabaja. La situación no tiene perspectiva de mejorar habida cuenta del fiasco del plan Linares futuro y la falta de inversiones industriales en la ciudad, que, a juicio de la plataforma, no llegarán en tanto no se acometa la inmediata rehabilitación del parque empresarial de Santana Motor, para lo que es preciso que su propietaria, la Junta de Andalucía, consigne partidas presupuestarias.

La manifestación del 17 de mayo pretende emular a la que tuvo lugar el pasado 14 de septiembre, secundada por casi 40.000 personas. Y esta vez no se concederán meses de cortesía a las administraciones para que resuelvan los problemas de la ciudad. Al respecto, el colectivo ha advertido de que será la primera de una serie de movilizaciones que no se frenarán hasta que las instituciones públicas desarrollen los acuerdos pactados con Linares.

Campaña

La plataforma comenzará en breve una ronda de contactos con asociaciones vecinales, colectivos sociales y clubes deportivos a fin de obtener su apoyo para la manifestación. Para evitar su politización piden a los ciudadanos que participen que el único símbolo que muestren sea la bandera de Linares. previamente, llevará a cabo una campaña para que los ciudadanos lleven lazos azules, el color que identifica a la ciudad, y propondrá a linarenses ilustres que residen fuera del municipio que abanderen la causa.

La plataforma pretende asimismo implicar a otras poblaciones limítrofes en la batalla por la industrialización, dado que sufren el devastador efecto de la crisis económica como los propios linarenses, a quienes el colectivo ha pedido que participen para que sus hijos residan en un paisaje industrial menos desolador. Todos a una por Linares ha resaltado en este sentido que para garantizarles el futuro hay que revindicar en la calle a los gobiernos que generen mejores condiciones económicas para que sean aprovechadas por la población.