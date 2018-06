Caso de las fuentes ornamentales El ex número dos del PP de Jaén acusa a Fernández de Moya de contratar a la empresa investigada García Anguita achaca al exalcalde la responsabilidad del presunto fraude de 3,6 millones de euros

Javier López

Jaén Actualizado: 04/06/2018 16:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un operario municipal asegura que el exsecretario general del PP de Jaén y exconcejal de personal del Ayuntamiento de Jaén Miguel Ángel García Anguita le obligó a firmar la aceptación de facturas de la empresa Matinsreg, investigada por defraudar al consistorio 3,6 millones de euros. García Anguita, al que ahora investiga la Guardia Civil, asegura que es víctima de una venganza personal urdida por el denunciante y aclara que el dirigente municipal que ordenó la contratación de la empresa zamorana en 2012 no fue él, sino el entonces alcalde José Enrique Fernández de Moya, quien declara mañana ante el juez como investigado.

Fernández de Moya, secretario de Estado de Hacienda en funciones tras el éxito de la moción de censura contra Mariano Rajoy, es una pieza clave en la causa del titular del juzgado de instrucción número dos de Jaén, Antonio Valdivia, quien le acusa de ordenar personalmente que se libraran los pagos para la empresa a pesar de lo reparos del servicio de intervención motivados por el elevado importe de las facturas. De Moya apuntala su defensa en un informe del secretario del Ayuntamiento, pero éste recalcó en su declaración que el respaldo jurídico a la contratación fue, debido a su carácter de urgencia, por un corto espacio de tiempo.

El ex alcalde y una concejala, Rosa Cárdenas, son investigados por un caso de facturas presuntamente infladas para favorecer a Matinsreg, a la que sin mediar concurso previo se le adjudicó el servicio de las fuentes ornamentales de la ciudad tras renunciar a mantenerlas la anterior empresa. Precisamente, uno de los ejes de la instrucción es la gran diferencia en el coste del servicio en la comparación de ambas etapas, según se deduce las facturas, que, según un operario municipal, las firmaba a instancia de Miguel Ángel García Anguita.

El ex secretario general del PP, además de negarlo, y en previsión de que en las declaraciones los imputados saquen a colación su nombre, asegura que en el Ayuntamiento de Jaén no se hacía nada en 2012 sin el consentimiento del entonces alcalde, que fue, ha recordado, quien se reunió con la empresa y quien decidió su contratación. Añade, además, que no conoce al propietario Matinsreg, que no avaló la contratación de su empresa y que no firmó ninguna factura.

Respecto al operario que le ha denunciado, García Anguita cree que la causa de la acusación es que en el anterior mandato ordenó su cese, lo que motivó una denuncia en el juzgado de lo social. El ex concejal de personal añade que, además, es una cortina de humo aventada por este trabajador para evitar que el juez le responsabilice de la firma de las facturas. En este sentido, el exnúmero dos del PP de Jaén confía en que al juez le resulte extraño que el trabajador denunciara entonces que había sido relevado de su puesto, pero no que le obligaban a firmar facturas.