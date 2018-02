Pintan sobre la bandera republicana de 20 metros tras la polémica en el colegio de Jaén El pasillo ha amanecido sin el color gualda, lo que desde el centro creen que es una medida ante las críticas recibidas

La bandera republicana de 20 metros que estaba en el colegio Nuestra Señora del Rosario de Los Villares (Jaén), es historia. Tras la publicación este lunes en ABC de Sevilla de la información sobre las baldosas pintadas con los colores de la bandera de la II República (rojo, gualda y morado), la reacción del centro ha sido rápida. Este martes, las baldosas del pasillo ya no eran amarillas, como confirman fuentes de la localidad que las han podido ver en directo.

El director del centro, Miguel Ángel Valdivia «ya ha borrado el color el amarillo de la bandera -indican fuentes cercanas al colegio- y lo ha pintado de otro color diferente». Añaden quienes han visto la pared de la polémica que les resulta «curioso» que solo se haya cambiado el pasillo que recordaba a la bandera republicana y no el que se asemeja a la bandera de Jamaica: «Y eso que no tiene dinero según dice él».

Fuentes de Educación en Jaén desmienten además las declaraciones que el director del centro hizo a este periódico. «En el claustro lo que se aprobó fue de pintar con colores pero no sé específico los colores con los que iba a ser, eso los ha elegido él», indican. Valdivia aseguró que tanto el claustro como el consejo escolar sabían de todos los detalles de la actividad contra la paz que resultó en una bandera republicana de 20 metros en el pasillo del colegio de Jaén.

La información sobre la gran bandera republicana en el colegio de Jaén desató todo tipo de comentarios entre los lectores de ABC de Sevilla. Así, Manuel Garcia Escobar comenta que ya es «casualidad» que «los colores de la pintura sean republicanos» y se pregunta «¿Por qué no lo ha pintado con la bandera de España? Yo soy monárquico, no republicano, pero en el colegio no debe haber colroes ninguno», opina.

Jerónimo Díaz Clavijo cree que «Aquí todo es casual, menos cuando haces uso de nuestra bandera nacional, que entonces sí te llaman facha y todo lo que venga». Juan García Cadenas añade que «son unos cobardes, cuando los pillan, se hacen los tontos, fue sin querer». Francisca Somoano Romero se muestra indignada de que se trate de política en las aulas: «Ahí empieza el adoctrinamiento, en las escuela. ¡En las manos que están nuestros hijos y nietos!»

Tampoco entiende la presencia de la bandera republicana Javi Lopez: «¿Por qué nos empeñamos en avivar viejas heridas ? El día menos pensao se va a liar una que nos vamos a enterar bien», augura. Francisco Veredas tiene claro que «si fueran los colores de la bandera de España, los perroflauta, harían quitarla inmediatamente». Y Mari Carmen Jarillo Polaino se ofrece para solucionar el problema: «Yo si hace falta le compro un bote de pintura roja».