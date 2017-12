Política El PSOE dejó facturas sin pagar por valor de 200 millones durante su mandato en Jaén Enfrentamiento entre populares y socialistas por la situación económica del Ayuntamiento

JAVIER LÓPEZ

El equipo de gobierno popular del Ayuntamiento de Jaén cifra en 200 millones de euros el importe de las facturas impagadas a proveedores durante el mandato de la alcaldesa socialista Carmen Peñalver. El concejal de Hacienda, Manuel Bonilla, ha esgrimido este dato para replicar al grupo del PSOE, principal partido de la oposición, que le acusa de no resolver la preocupante situación financiera del consistorio, que debe 600 millones de euros, lo que le convierte en el más endeudado de España en función del número habitantes.

Para evitar que el próximo equipo de gobierno se encuentre también facturas en los cajones, Bonilla ha aclarado que las que emiten ahora los proveedores son remitidas al servicio de intervención para que la contabilice, a fin de que se paguen cuando exista una partida económica suficiente. No ha fijado una fecha concreta para hacerlo porque el Ayuntamiento carece hoy por hoy de liquidez. Tanto es así que en el pleno del día 15 de diciembre se aprobará la refinanciación de 8 operaciones de crédito por un valor de 28,2 millones de euros. De esta manera cumple con el plan económico financiero aprobado hace un año, en el que se pedía al Gobierno de la nación que permitiera amortizar las operaciones a largo plazo

Según Bonilla, la aprobación permitirá al Ayuntamiento de Jaén ahorrar dinero por la reducción del coste de financiación, así como cumplir con el artículo 51 de la Ley de Haciendas Locales, que se vulnera desde 2009 porque desde entonces el nivel de endeudamiento a corto plazo ha sido superior al 30%. El edil ha aclarado que la medida del Gobierno, que lo situará en torno al 13%, ha permitido al consistorio jiennense, así como a otras administraciones locales que están en riesgo económico, aliviar en parte su problema financiero.

El elogio al Gobierno lleva como adenda obligada la crítica a la Junta de Andalucía. Al respecto, el concejal ha denunciado que la administración autonómica incumple sistemáticamente la ley con que se dotó para financiar a los ayuntamientos. La vulnera, según ha expuesto, desde 2012, lo que ha motivado que el ayuntamiento haya percibido en los últimos 5 años un total de 9 millones de euros menos de los que le corresponde, ya que en lugar de recibir 7,2 millones anuales le transfieren sólo 5,2 millones.

El grupo socialista no tiene la misma buena opinión de las medidas planteadas por el equipo de gobierno para su aprobación por el pleno. Su portavoz, Manuel Fernández, ha advertido de que el PP destinará el dinero que consiga del impuesto de bienes inmuebles de 2018 en pagar una póliza de 10,7 millones que no tiene como fin la inversión. Ha criticado también que el Ayuntamiento reconozca una deuda atrasada de más de 10 millones con la empresa FCC, adjudicataria del servicio de limpieza y que se aplace a 10 años un lote de créditos por 28 millones que, según ha expuesto, no se pueden pagar.