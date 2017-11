Sociedad Temporeros consiguen techo y comida tras la apertura del centro de inmigrantes de Jaén El Ayuntamiento pone a disposición de los jornaleros foráneos 170 plazas de forma gratuita

JAVIER LÓPEZ

Jaén 28/11/2017

Los temporeros tienen ya un techo bajo el que cobijarse y 3 comidas diarias gratuitas aseguradas durante otros tantos días en el centro de atención de inmigrantes de Jaén. A instancia del Ayuntamiento de la ciudad, esta infraestructura municipal ha abierto sus puertas para atender las necesidades de la población foránea que se desplaza hasta la capital jiennense con el objetivo de participar en la campaña de recolección de aceituna. La apertura ha propiciado que al menos medio centenar de trabajadores, en su mayoría extranjeros, se haya alojado en el albergue en las primeras horas.

Jaén es la única provincia española que cuenta con una red de albergues específica para inmigrantestemporeros. Tradicionalmente, el de la capital abre sus puertas antes que el resto al ser ciudad de paso. A ella llegan, procedentes de diversas provincias españolas, miles de jornaleros que después se desplazan hasta las comarcas agrícolas en busca de empleo. No siempre lo encuentran. Y, cuando lo encuentran, no siempre consiguen vivienda, dado el rechazo de parte de la población a arrendarles sus casas. Por esta razón, en esta campaña la red incluye una novedad: permite pernoctar en sus centros a quien consigue tajo hasta tanto no disponga de casa.

La teniente de alcalde y concejala de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, ha asistido a la apertura oficial del dispositivo de atención a inmigrantes, que pone a su disposición 170 plazas. El acogimiento en este programa incluye necesidades básicas como alimentación, aseo, alojamiento. También facilita el desplazamiento a las zonas oleícolas, donde el trabajo es más abundante. E incluso el retorno a sus lugares de procedencia a los temporeros que no han conseguido tajo, a fin de evitar situaciones de exclusión social y asegurar el acceso a los recursos y prestaciones sociales a la población inmigrante y emigrante temporera que llega a la capital.

Chamorro destaca que la puesta en funcionamiento de este dispositivo supone para el Ayuntamiento un esfuerzo muy importante. Al respecto, recuerda que su mantenimiento tiene un coste aproximado de 120.000 euros. Del total, la Junta de Andalucía aporta 53.000. La concejala señala que si el Ayuntamiento sólo dispusiera de la partida de la Junta el albergue únicamente estaría abierto 10 días. El dinero que libran ambas administraciones públicas propicia, sin embargo, que se mantenga operativo hasta el próximo mes de enero y ha permitido que, además de la plantilla habitual, se contraten a 10 personas más para atender a los temporeros.

El refuerzo laboral es necesario, ya que, a tenor de lo ocurrido en anteriores campañas, es previsible que el albergue se llene en determinadas fechas. De hecho, antes de la apertura de su apertura, el centro de transeúntes, con capacidad para 49 personas, se ha desbordado. En este sentido, la dirigente municipal resalta que el sábado pasado fueron atendidos 119 usuarios.