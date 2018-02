ARTE Las 15 exposiciones del CAC de Málaga favoritas del público El centro de arte malagueño celebra su 15 aniversario en este 2018 con el éxito en sus salas y con exposiciones que batieron récord de asistencia

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga cumple 15 años de su fundación. El museo junto al río Guadalmedina se ha convertido en una referencia de este segmento artístico. No sólo apostando por los grandes autores internacionales, sino también por su impulso a autores de proximidad. Polémico, transgresor y centrado en aportar una visión diferente de la realidad a través del arte, el CAC se ha convertido en uno de los museos más visitados por el público local, pero también en un pionero capaz de traer exposiciones novedosas que han llegado a ser compradas por la prestigiosa Tate Modern. Estas son las 15 exposiciones que mayor éxito han tenido en esta andadura.

Mark Ryden (2016)

Mark Ryden desbordó todas las expectativas. El artista mostró sus obras del «surrealismo pop» ante más 102.800 personas en las salas malagueñas. Fue el gran éxito de este museo, donde llegó a exponer por primera vez en Europa. Había ganas de verlo a este lado de Atlántico y se hizo una retrospectiva de sus creaciones, con alguna novedad para la ocasión, donde el 90 por ciento de lo expuesto pertenecía a coleccionistas privados.

Colección Selim Varon (2013)

El coleccionista de arte urbano Selim Varol llevó sus juguetes a Málaga con gran éxito. Fueron 68.549 visitas las que registró aquella muestra de 15.000 piezas de artistas contemporáneos tan relevantes como Banksy, Kaws, Zevs, Shepard Fairey (OBEY), Daniel&Geo Fuchs, Audrey Kawasaki, Futura o JR. Un aluvión que visitantes que coincidió con el décimo aniversario del CAC de Málaga.

Marina Abramovic (2015)

Las colas salían de la antigua lonja de Málaga. Había ganas volver a tener a Marina Abramovic en la ciudad, una de las grandes creadoras del arte contemporáneo. Al final, fueron 68.346 personas las que se acercaron a ver las obras de la artista serbia en «Self Portrait, based on the video Nude with the Skeleton», donde se mostraba su cuerpo desnudo tendido en el suelo durante cuatro minutos. Ya había avisado un año antes cuando «sorprendió al vacío» (2014) con una colección multidisciplinar que desgranaba su mundo interior.

Kimsooja (2016)

La artista coreana Kimsooja llenó con 708 farolillos con forma de flor de loto el centro de arte malagueño. Fueron 65.347 personas las que se acercaron a conocer «To Breathe – Zone of Zero», que se componía con dos partes diferenciadas. Por un lado, estaba «Lotus: Zone of Zero», creada por la artista ese mismo año y que presentaba los diferentes farolillos acompañados de cánticos tibetanos, gregorianos e islámicos. En el Espacio 5, al mismo tiempo, se proyectaba el vídeo «To Breathe – The Flags», creado por la mimas artista en 2012.

Michael Borremans (2016)

«Fixture» fue la primera exposición de Michael Borremans en España. La muestra acogió 54.406 visitantes para ver una selección de 35 pinturas creadas por el autor belga en los últimos quince años. Sus obras mostraron en Málaga el camino al complejo mundo personal del artista, repleto de primeros planos de personajes anónimos y naturalezas muertas. La exposición contó con el apoyo del Gobierno de Flandes, ya que el artista trabaja y vive en Gante.

Erwin Olaf (2016)

En «Celda de Emociones» el holandés Erwin Olaf mostró una antología de su trabajo desde 2005. La denuncia de un mundo abocado a un excesivo consumismo y al aislamiento social contó con 54.172 visitantes. Olaf es uno de los máximos exponentes de la fotografía contemporánea. Sus obras, a medio camino entre el fotoperiodismo y la fotografía de estudio, recrean situaciones en las que cuestiona los sentimientos del espectador, con una cuidada escenografía, que mezcla realidad y ficción para ser uno de los grandes éxitos del CAC en estos 15 años.

Ron Mueck (2007)

Los medios de comunicación se hicieron eco en 2007 de que un bebé de cinco metros estaba en el suelo del CAC de Málaga. Era «A girl». Fue la carta de presentación de Ron Mueck en su primera exposición individual en España. Aquella escultura híperreal atrajo a más de 54.400 personas. El autor siguió la saga que ya había iniciado con «Dead dad», una escultura de su padre muerto.

Marcel Van Eeden (2017)

La «novela negra» de Málaga tuvo 53.923 visitas. Fue una exposición de 21 dibujos que transportaba al espectador a una Málaga llena de conspiraciones, secretos, recetas ocultas de venenos y hasta casas encantadas. Van Eeden es un dibujante conceptual que aúna pintura y literatura para narrar historias que transportan a un mundo de conspiración anterior al nacimiento del artista.

Pascale Marthine Tayou (2016)

El camerunés, afincado en Bélgica, Pascale Marthine Tayou obró un milagro con 49.477 visitas en Málaga. «Miracle!!!» fue un éxito de colección con 24 trabajos que ahondaban en las diferencias culturales entre África y Europa. A través de madera, acero, cristal, cerámica, incluso elementos reciclados, el artista enfrentaba temas antagónicos como lujo y pobreza, poder y sumisión o pureza y corrupción. Los objetos cotidianos servían para retratar aspectos como la variedad religiosa, cultural, política y social del postcolonialismo.

D*Face (2015)

D*Face muestra el poder de la imaginación en dos edificios cercanos al CAC de Málaga. Dos inmensos murales casi en la desembocadura del río Guadalmedina. Estas obras precedieron a «Wasted Youth». Se mostraron algunas serigrafías, plantillas enmarcadas, esculturas y pinturas en diferentes soportes. Una importante retrospectiva de cuerpos de trabajo desarrollados y utilizados por el artista a lo largo de sus 15 años de carrera. Su obra, influenciada por la cultura del «skateen», la música punk y el Pop Art, tuvo más de 49.470 visitantes.

Yan Pei Ming (2015)

La mirada oriental ha sido una de las de más éxito en el CAC de Málaga. El francés nacido en China, Yan Pei Ming, agarró la curiosidad de 47.733 personas desde las paredes de la antigua lonja de Málaga. En «No comment» se pudieron ver 27 pinturas, la mayoría de gran formato y realizadas desde principios de siglo. Con su restringida paleta de colores retrató a personalidades conocidas del mundo político, religioso, incluso económico, pero también a sujetos anónimos que, por alguna razón, eran víctimas de los conflictos actuales.

Shepard Fairey «Obey» (2015)

La obra de «Obey» tiene algunos ejemplos urbanos en el Soho malagueño. Es parte de la vida de Málaga y, en 2015, su exposición en el CAC de Málaga congregó a 47.714 visitantes. En «Your Eyes Here» se expusieron 300 obras de este artista norteamericano. Se recorrieron con gran éxito de público 25 años de trayectoria profesional del artista con pinturas, serigrafías, plantillas, pegatinas, ilustraciones collages, fotografías, esculturas y obras en madera y metal.

Ai Weiwei (2015)

Fueron doce esculturas de bronce de más de tres metros de altura que representan las cabezas de los animales del zodiaco chino. Era la apuesta de Ai Weiwei en el CAC de Málaga con «Circle of Animals / Zodiac Heads». Las piezas estaban inspiradas en la fuente-reloj del palacio de verano de Yuaming Yuan, arrasado durante la Segunda Guerra del Opio. Conocido por su carácter reivindicativo y oposición al régimen de su país. El artista chino aglutinó a 42.043 visitantes que descubrieron un mundo de inconformismo, disidencia, condición mediática y búsqueda de la contemplación de la tradición china en un nuevo contexto.

Richarda Long (2016)

Richard Long concibe el acto de caminar como arte y se inspira en el paisaje que recorre para realizar sus intervenciones. Las obras de texto, mapas y las fotografías son una forma de atestiguar su paso por estos parajes, incluso ha llegado a registrar los sonidos. Long emplea los elementos de la naturaleza, como son el agua, barro, tierra o trozos de madera que él mismo recoge, con plumas, hojas secas o piedras. «Cold Stone» tuvo 41.842 visitas en Málaga.

Jia Aili (2017)

El chino Jia Aili transportó a 37.791 visitantes a un mundo en ruinas, devastado por un apocalipsis tecnológico. Es uno de los pintores emergentes más destacado de su país y refleja en sus obras los cambios dramáticos producidos en la sociedad china contemporánea. Pinturas de gran tamaño inundadas de paisajes apocalípticos, personas ahogadas por la soledad, perdidas entre los diferentes avances tecnológicos, guerras y bombardeos que asolan ciudades… Son algunos de los temas de reflexión que propuso este artista chino con éxito en Málaga.