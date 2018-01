CASO DE LA DOBLE BODA DE RONDA La alcaldesa de Ronda se enroca ante el juez: no sabía nada de la boda de la hija de su edil Niega de nuevo tener conocimiento del cambio de fecha que permitió a la novia disfrutar de vacaciones que no le correspondían

F.L.

26/01/2018 17:38h Actualizado: 26/01/2018 18:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No sabía nada. Ofició el enlace pero desconocía que la fecha del acta matrimonial era incorrecta. La alcaldesa de Ronda, la socialista Teresa Valdenebro, ha vuelto a sostener este viernes, ahora ante un juez, que no tuvo conocimiento en ningún momento del cambio de fecha que permitió que la hija de su concejal José María Jiménez disfrutara de un permiso matrimonial que no le correspondía.

Valdenebro ha comparecido como investigada durante algo más de una hora en el Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad, encargado de este caso.

Ha tenido que hacerlo después de que su exedil, que hubo de dimitir después de que ABC destapara el escándalo, se desdijera de sus primeras declaraciones y declarara ante el juez que Valdenebro era perfecta conocedora de la modificación. Laura, hija del concejal, se casó el sábado 17 de junio del año pasado. Sin embargo, el acta matrimonial recogió que el enlace se había celebrado unos días después. El concreto, el miércoles 21.

La hija del edil comenzaba precisamente ese día un contrato temporal como enfermera en el hospital de Ronda. Al coincidir la fecha del casamiento con el inicio de su relación laboral, pidió con antelación el permiso retribuido de 15 días que corresponde a cualquier contrayente. Pero la cuestión es que ella, por casarse realmente días antes, no tenía derecho al mismo. La luna de miel, con días pagados por el SAS, la disfrutó en Nueva York.

La propia contrayente, también investigada en este mismo caso, ratificó ante el juez lo mismo que su padre: que la alcaldesa era plena conocedora de los hechos.

En declaraciones a los periodistas a la salida de los juzgados, Valdenebro ha mantenido que no tuvo «conocimiento alguno de esa modificación». «Lo único que sé es que unos novios me pidieron que los casara el 17 de junio y el 17 de junio los casé», ha afirmado, eludiendo en todo momento que en este caso se trataba de la boda de una hija de un colaborador suyo. «Sigo manteniendo la verdad, que yo no tenía ningún conocimiento de ese cambio de fecha», ha incidido.

Cuestionada sobre si se siente defraudada por Jiménez por su declaración judicial, Valdenebro ha señalado que «a pesar de lo que cualquier ser humano pueda vivir en el día a día, evidentemente duele más cuando es de personas en las que confía y que son mas cercanas».

La alcaldesa ha recordado que fue ella la que en agosto pasado llevó este asunto a la Fiscalía y ha asegurado que su intención «es facilitar las cosas y que cuanto antes todo se aclare».