La alcaldesa de Ronda al padre de la novia de la «doble boda»: «Esto puede ser un delito»

DOBLE BODA

La defensa de José María Jiménez, exconcejal socialista de Ronda, imputado junta a su hija, Laura Jiménez, por falsear la fecha de la boda de esta para acceder a un permiso nupcial retribuido que no le correspondía en el Servicio Andaluz de Salud, trata de estrechar el cerco sobre la alcaldesa, Teresa Valdenebro. Sostienen que la regidora socialista sabía que se cambió la fecha del enlace en la documentación oficial para beneficiar a la hija de su concejal. Valdenebro testificó en contra de esta versión, pero ahora 16 mensajes entre la regidora y su edil desvelarían que la alcaldesa sí sabía lo que estaba pasando.

Según lo publicado por «Diario de Ronda», tras destapar ABC lo sucedido la regidora contactó con su concejal diciendo que un periodista de este periódico le estaba preguntado por la boda. «Contéstale si quieres, diciéndole que la fecha de la boda era el día 21, pero que por razones familiares se procedió a celebrar el evento unos días antes. O bien dale mi teléfono y que me llame a mí, ¡joder!», señala Jiménez. A lo que Valdenebro responde: «No le contesto. Y tú tampoco vas a contestar nada. Que le den».

Tras este inicio, Valdenebro da instrucciones a su edil: «¿Has visto? No digas nada. Y no escribáis nada en las redes. Ni tú, ni Laura, ni Adrián, ni nadie». La conversación continúa y la alcaldesa replica: «Esto nos puede dar un dolor de cabeza». Algunos mensajes después la propia Teresa Valdenebro, según los mensajes aportados al Juzgado de Instrucción 1 de Ronda, dice que «los papeles oficiales dicen que la boda fue un miércoles. Cuando ya estaba de viaje. Esto puede ser un delito por falsear documentación».

Según la documentación aportada por la defensa, la alcaldesa se muestra preocupada por la repercusión que tiene la noticia publicada por ABC. «José Mari... No paran de llamarme los medios de comunicación. No estoy contestando nada... nada. Nada. No hagas tú ninguna declaración. Por favor», le ordena a su concejal y le cita al día siguiente en Alcaldía en el Ayuntamiento de Ronda, tras reconocer que «el asunto es grave».

Tras anunciar la regidora socialista de Ronda que iba a denunciar la «doble boda» ante la Fiscalía, trató de ponerse en contacto con José María Jiménez y le mandó varios mensajes el 4 y 17 de agosto sin que su ya exconcejal le contestara. La alcaldesa, por su parte, siempre ha defendido que no tuvo nada que ver en el cambio de fechas para beneficiar a Laura Jiménez. Reconoció públicamente y ante la juez, cuando le citó como investigada, que supo que la boda producida el 17 de junio estaba fechada el 21 de junio cuando los publicó ABC. Versión que la defensa de José María Jiménez y Laura Jiménez tratan de desmontar.