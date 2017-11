CÁRCEL Archidona teme que se vuelva a retrasar la apertura de la cárcel La Secretaría de Estado de Seguridad ha comunicado al Ayuntamiento que la situación actual con los inmigrantes no afectará a los plazos de apertura

El municipio malagueño de Archidona no quiere que la apertura de la cárcel se demore más. La alcaldesa, Mercedes Montero, muestra su «temor» a que la llegada de los 500 inmigrantes al centro penitenciario de la localidad malagueña retrase otra vez la apertura. «Existe el temor, porqueno sabemos cómo va a ser la repatriación de estas personas, ni tampoco cuánto se tardará en hacer», asegura la regidora, quien reconoce que desde el Gobierno se le ha tranquilizado. El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha llamado al Consistorio para comunicar que se van a respetar los plazos. «No va a afectar a la fecha de apertura», reseña Montero de las dos conversaciones con el representante estatal.

Sin embargo, en el municipio explican que tienen «miedo a una llamada para decir que todo se retrasa». En el pueblo, que tiene unos 8.500 habitantes, hay ganas de que la cárcel sea una realidad. «Cuando se planteó el proyecto hubo reticencias, pero ahora todo el mundo lo ve como una oportunidad económica», remarca la regidora. Entre 2009 y 2010 se dio a conocer el proyecto del penal en esta localidad. El municipio no estaba de acuerdo. «No se aceptó de buena gana», recuerda la alcaldesa. El Ministerio de Interior tuvo que explicar lo que se iba a hacer a los ciudadanos y convencer de que la apertura no iba a incidir de forma negativa.

Los vecinos aceptaron aquellas explicaciones y vieron una oportunidad. «Ahora hay ganas de que abra por lo que puede aportar a la localidad», señala Montero, que reseña que no sólo traerá aparejadas mejoras económicas, sino también de seguridad por la mayor dotación de Guardia Civil en el cuartel de Archidona. «En la penitenciaría trabajará mucha gente y el municipio será un lugar de tránsito, también por los familiares de los reclusos que vengan a verlos», apunta Mercedes Montero. La prisión lleva acabada desde 2013. Los aplazamientos sobre su apertura por diversos problemas han ido cambiando. Según la alcaldesa, la última fecha que le dio Instituciones Penitenciarias la semana pasada es enero de 2018.

Pero el proyecto no se acaba de concretar. La apertura del penal no se hace realidad, pese a los deseos de los vecinos, que ven como ahora se cambia su uso de forma temporal para albergar a 500 inmigrantes rescatados en aguas de Murcia. Montero explica que fue el propio secretario de Estado quien informó de que siete juzgados habían decretado este uso provisional para los próximos 40 días. «Ha sido todo muy rápido. No nos ha dado tiempo a sondear a la población para saber si hay preocupación. Hay que tener tranquilidad, aunque haya dudas sobre lo que pueda ocurrir», concluye Montero.