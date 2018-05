ARTE EN MÁLAGA Andy Warhol: un icono atemporal El Museo Picasso de Málaga acoge la exposición «Warhol. El arte mecánico» que viene de conseguir medio millón de visitas en Madrid y Barcelona

J.J. MADUEÑO

@JJMadueno MÁLAGA Actualizado: 31/05/2018 09:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Andy Warhol (1928-1987) es eterno. Su obra mecánica nunca caduca. «Podemos verla en la camiseta de un joven en calle Alcazabilla o en el salón de cualquier casa decorando», explicó José Lebrero, comisario de la exposición «Warhol. El arte mecánico», que repasa las tres décadas de creación del artista de Pittsburgh antes de morir en un hospital de Nueva York tras unas complicaciones en una operación. Es una de las grandes exposiciones de los últimos años que pasarán por España. Lleva medio millón de visitas en los «Caixa Forum» de Barcelona y Madrid, ahora llega al Museo Picasso de Málaga hasta el 16 de septiembre.

Es una completa retrospectiva del autor americano con 397 piezas de 45 coleccionistas en la que despliega todo su ser. Sus mitos, miedos, leyendas y particular visión de mundo, tan actual que la recreación de la «Velvet Underground» que ideó, entre otros, junto Lou Reed, es un foco de atracción de jóvenes. «Los chicos que vienen y la ven se creen que es algo actual, pero la idea tiene más de 50 años», señaló José Lebrero, también director artístico del Museo Picasso de Málaga.

Artista universal que ha trascendido a través de los años para convertirse en icono de generaciones. «Es la muestra de que Warhol es, como Picasso, parte de la historia del arte», abundó Lebrero, que destacó el diálogo que dentro del museo pueden tener, desde espacios diferentes, el principal artista de la primera mitad del siglo XX y el referente en la segunda parte de la misma centuria. Y esa es la primera aproximación a los mitos del americano, que siempre admiró al malagueño. El chico enfermizo y acomplejado que cambió los viejos mitos religiosos aprendidos en el seno familiar por aquellos que brillaban en la sociedad, haciendo mundanas las estrellas y elevando lo cotidiano a la categoría de icono.

Sopa y estrellas

Es lo que hizo en 1962 con aquellas latas de sopa Campbell que ocupaban las estanterías de la cocina de su madre. Su serie las pasó a la historia, pese a que la primera exposición no tuvo éxito. Después hizo lo propio con las cajas de detergente Brillo, que también están presenten en la exposición y así, sólo tres años después había que suspender la inauguración de 1965 porque había que descolgar los cuadros ante la aglomeración. Fue la explosión de un artista multidisciplinar que escrutó su propia zozobra a través de Elvis Presley, Jackie Kennedy o Marilyn Monroe, que aparece en la obra que Warhol hizo el día que la actriz apareció muerta.

Están representadas todas las etapas del artista, desde sus primeros dibujos en la década de los cincuenta, pasando por pinturas originales de muchas de sus creaciones más icónicas como Before and After (1961), Three Coke Bottles (1962), Brillo Soap Pads Box (1964-1968), Gold Marilyn (1962), Liz (1963), Mao (1973), Cow o Wallpaper (1966). Hasta el autorretrato de gran formato de 1986, que da la bienvenida a los visitantes en la entrada a la exposición.

Novedades para Málaga

Como novedad en Málaga, la exposición incorpora en el Museo Picasso Málaga las pinturas Campbell Soup (1962), Triple Rauschenberg (1962), Nine Jackies (1964) y doce lienzos de Mao (1973). Están también los largometrajes Blow Job (1964), Eat (1964) y Sunset (1967) y también obra gráfica y material documental adicional. Hay un retrato del malagueño Miguel Berrocal, que se exponen en la misma sala que el Sha de Persia o Mohamed Alí. Esta un esbozo de la serie de los más buscados del FBI, que llegó a ser censurada en Estados Unidos. Siempre controvertido, lo que más le gustaba pintar era el dinero, como se puede apreciar en los símbolos de dólar que hay entre sus creaciones.

La muestra alberga los «screen-test» que hizo a personajes como Salvador Dalí o Bob Dylan. Una selección de «Interview» la revista que fundara, porque hacer arte no estaba reñido con hacer negocio. Destacan las ilustraciones para discos de Michael Jackson, Rolling Stones, Aretha Franklin o Jonh Lennon. Son los mitos de un artista que decía que al final de la vida todos tendrían su momento de fama. A él lo capatron 24 fotógrafos de cuyos fondos han cedido 25 fotográfías que se exponen para acompañar esta exposición.

Se convirtió en inmortal con técnicas de máquinas, desde la serigrafía hasta la grabadora de vídeo, dando importancia a la edición como principio esencial en su obra, con patrones productivos «propios de una cadena de montaje» –los llegó a definir el propio Warhol–. «Hay mucha coherencia en su obra. Trabajó para producir mucho y lo hizo bien», concluyó Lebrero, sobre este artista mecánico y eterno.