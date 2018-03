DESAPARECIDO La caballería busca al desaparecido Antonio Ortega en Torremolinos Tiene 32 años, necesita medicación para su esquizofrenia y su rastro se perdó el pasado 22 de enero, cuando salió a pasear a su perro

J.J. MADUEÑO

@JJMadueno TORREMOLINOS Actualizado: 20/03/2018 07:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Una semana sin rastro de Antonio Ortega en Torremolinos

No se sabe nada de Antonio Ortega desde que saliera a pasear su perro una mañana en Torremolinos. Sobre las 11.00 horas del 22 de enero abandonó su domicilio de la calle Murillo Bracho y no se le ha vuelto a ver. No se conoce su paradero. La última pista fue el hallazgo de su perro el pasado 4 de febrero. Desde este lunes, se ha vuelto a activar la búsqueda en la sierra malagueña, donde se espera alguna pista sobre su paradero o los restos del hombre en el peor de los casos. «No descartamos ninguna hipótesis», dice uno de los mandos de la Policía Nacional que participa de las laboras de rastreo.

Hasta Torremolinos se ha desplazado un grupo de caballería de Sevilla con seis equinos y ocho agentes, dos perros de la unidad canina para el rastreo de personas llegados desde Madrid, además de 25 agentes de la Policía Nacional y otros tantos efectivos de Protección Civil. Todos reciben apoyo desde el cielo de un helicóptero de la Policía Nacional.

El objetivo es encontrar a Antonio Ortega, varón de 32 años con esquizofrenia, que se marchó sin llevar la medicación encima. Antonio mide sobre 1,80 metros y pesa 72 kilos. Tiene el pelo corto y castaño. En el día que desapareció vestía pantalón negro de chándal, sudadera blanca con capucha roja y zapatillas azules.

Esquizofrenia y drogas

Según fuentes de la investigación, Antonio llevaba tiempo sin tomar el tratamiento médico contra su enfermedad. La familia le había llevado a un doctor y, tras esa visita, dejó de medicarse para controlar sus problemas mentales. A esto se suman las drogas. Según las mismas fuentes, el joven tiene un historial de adicción. La Policía Nacional no descarta la posibilidad de que esté vivo. «Se han recibido llamadas de personas que dicen haberlo visto en Algeciras o Granada», afirman los investigadores.

Con la caída de la tarde se da por finalizado por hoy el dispositivo de búsqueda del varón desaparecido en #Torremolinos#Málaga Las labores se reaundarán a primera hora de mañana pic.twitter.com/FhF4O9gmso — Emergencias 112 (@E112Andalucia) 19 de marzo de 2018

La familia ha hecho numerosos llamamientos para que los vecinos de Torremolinos y de los municipios cercanos aporten datos que permitan encontrarlo. Buscan colaboración con una investigación que va a cumplir dos meses y que no tiene grandes pistas. La Policía Nacional comenzó a buscar el mismo día 22 de enero, cuando la madre de Antonio, que viralizó un video pidiendo ayuda para hallarlo, puso la denuncia.

Últimas pistas

Desde ese momento, se ha conocido la intención del joven de salir del municipio. La Policía detectó a una señora que vio Antonio. Esta mujer ha asegurado a los agentes que el joven preguntó por cómo llegar al municipio malagueño de Alhaurín el Grande. Es donde se le acabó de perder la pista. Se le busca sin descanso, porque pese a que el rastreo en la sierra se paró, las labores de búsqueda no han cesado desde su ausencia.

La última pista sobre su paradero fue la aparición de su perro. El animal fue hallado el domingo 4 de marzo sobre las 14.00 horas. Se le hizo una revisión veterinaria y se fijó que se encontraba «desnutrido y con algunas heridas en las patas». Apareció cerca del túnel de Churriana. En cuanto la mascota fue reconocida e identificada por la familia de Antonio Ortega, se procedió por parte de la Policía Nacional, Policía Local y Bomberos de Torremolinos a la búsqueda del hombre por esa misma zona sin éxito. Ahora se está volviendo a rastrear en para encontrar nuevos indicios sobre su paradero.