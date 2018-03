SEMANA SANTA Cancelan una procesión en Mijas por no tener quien porte las imágenes El párroco de La Cala asegura que todo está dispuesto para la salida, pero que no hay porteadores para llevar las imágenes el Viernes Santo

J.J. MADUEÑO

Mijas pierde una de sus procesiones para esta Semana Santa. La Asociación Santa Teresa Hermandad del Santísimo Cristo Crucificado y Nuestra Señora de los Dolores no saldrá en procesión. La razón es que no se ha encontrado gente para sacar las imágenes por este núcleo de población de Mijas. Están hechas todas las labores que requiere una salida penitencial en Viernes Santo, pero la cofradía no encuentra porteadores para las imágenes, por lo que este año ha decidido suspender su estación de penitencia.

Ante la falta de portadores «por una mal entendida solidaridad y una aparente desidia», Federico Cortés, párroco de la Iglesia de La Cala y presidente de la gestora que gobierna la cofradía, suspende la procesión del Viernes Santo. «Esta decisión se toma por falta de colaboración y ante una cierta indiferencia», señala Cortés, que preside un organismo de gobierno para una hermandad con problemas de gobierno.

Problemas de gobierno

En los primeros días de la Cuaresma se produjo la dimisión de los directivos de esta Asociación Parroquial. Apenas quedaban cinco semanas para la Semana Santa. Se convocó el Cabildo General para comunicar la situación y elegir una Gestora que pudiera realizar los preparativos de la estación de penitencia del Viernes Santo. No se elige gestora alguna, pero se nombra a párroco presidente de la misma. Entre los hermanos y otros miembros de la Parroquia de acreditada experiencia cofrade se decide intentar organizar la procesión.

El 1 de marzo se presenta definitivamente a los miembros de esta Gestora para que expusieran el plan de trabajo previsto para poner en marcha la organización del Viernes Santo. Se inician las labores para tallar de portadores, fichas de hermano, limpieza y dorado de trono del Cristo, limpieza del trono de la Virgen o la compra de enseres. Todo queda dispuesto, pero no se consigue un número suficiente de personas para sacar las dos imágenes a la calle, por lo que se decide suspender.

«En ningún caso, esta decisión está motivada por la falta de trabajo de quienes tuvieron que hacerse cargo de la cofradía apenas cuarenta días antes de la fecha de salida procesional», remarca el párroco, que lamenta la falta de confianza en las personas que han estado al frente de los preparativos «dejando todo preparado para este Viernes Santo».