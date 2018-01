COPA DAVIS La Copa Davis sin Rafael Nadal dejará más de 10 millones de euros en Marbella La eliminatoria será una importante acción de promoción en el mercado británico, que es el principal emisor de turistas a la Costa del Sol

La Copa Davis será una garantía para luchar con la bajada de cifras en Marbella en un mes como febrero. La eliminatoria entre España y Reino Unido, que se celebrará en el Club de Tenis de Puente Romano entre los días 2 y 4 de febrero, será un foco de atracción turística. Y será así pese a que los dos mejores jugadores de uno y otro lado no estarán en la pista marbellí. Rafael Nadal y Andy Murray no jugarán la eliminatoria, pero eso no rebaja las previsiones de asistencia. Se esperan unas 9.000 personas viendo los partidos y que el torneo deje un impacto superior a los 10 millones de euros en la ciudad. «Es la cifra de 2009 contra la Alemania y esperamos superarla», ha asegurado Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, en la presentación del acuerdo de patrocinio entre Junta de Andalucía, Diputación de Málaga, Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y Ayuntamiento de Marbella.

Las cuatro administraciones unen sus fuerzas para sufragar los 484.000 euros aproximadamente que cuesta el canon con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) incluido. Lo pagarán a partes iguales, aunque será Marbella el que tenga luego que amortizar el millón de euros, aproximado, que cuesta el evento con los acondicionamientos y todos los requisitos que se deben cumplir para acoger un evento deportivo de estas características. Tendrá socios para ello, de ahí que se agradezcan los apoyos de empresarios o de la sociedad civil, con un importante cuerpo de voluntarios.

No es la primera vez que la Copa Davis llega a Marbella. En 1989, España se jugó el pase con México y, en 2009, hizo lo propio con Alemania. «Es una promoción del territorio. Un evento único en el enclave perfecto para mostrar la Costa del Sol», ha apuntado Margarita del Cid, presidenta de la Mancomunidad de Municipios. «Supone una actividad para los británicos, el principal mercado emisor de turistas para la provincia de Málaga», ha remarcado Elías Bendodo, quien subraya que el año pasado hubo dos millones de pernoctaciones de británicos en la región, sin contar los residentes. «Tras el Brexit, será una oportunidad de consolidar el mercado británico», ha añadido Francisco Javier Fernández, consejero andaluz de Turismo.

Será una coyuntura, según la alcaldesa, para mostrar «la capacidad de organizar este tipo de eventos de Marbella, las bondades que ofrece la ciudad, las magníficas instalaciones de Puente Romano y un clima envidiable». «Esto repercutirá en otros sectores como el golf o el deporte en la naturaleza, que son herramientas para lidiar con la estacionalidad, ofreciendo una imagen espectacular en esta época del año», ha apostillado Elías Bendodo.