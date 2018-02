Mata a su pareja en Málaga tras asestarle 30 puñaladas La mujer vivía en una pedanía de La Viñuela, se conocieron en un chat para encontrar pareja hace unos meses y la fallecida decía que «la trataba muy bien»

J.J. MADUEÑO

Se conocieron a través de un chat para encontrar pareja en internet y esa fue la perdición de María Adela, vecina del diseminado rural de Los Romanes en el municipio de La Viñuela en la comarca de la Axarquía de Málaga. La mujer estaba pasando «una mala racha» y el amor le había devuelto la sonrisa. «Se encontraba bien, decía que era muy guapo, educado y que la trataba muy bien», asegura Teresa, vecina de María Adela. Sin embargo, el príncipe azul se convirtió en asesino y le asestó 30 puñaladas la tarde del lunes. La dejó muerta en su domicilio, junto al colegio Alcalde José García en el número 8 de la escarpada calle La Cuesta, donde el pan aún estaba por recoger colgado en bolsas en la ventana.

El cuerpo fue encontrado por su hijo, que sobre las 18.00 horas vio salir al presunto asesino (J.M.O.T.) de la casa de su madre. Localizó un reguero de sangre entre el lugar donde estaba aparcado el coche del presunto autor del deceso y el sitio en el que se encontraba el cuerpo sin vida de la mujer. Sin embargo, el aviso de que se había encontrado un cadáver no llega hasta las 21.00 horas. Se recibió en la central operativa de servicio de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga.

Las primeras pesquisas determinaron que era un homicidio antes las evidentes y abundantes puñaladas que presentaba el cadáver. Los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil seguían buscando pruebas para reconstruir lo sucedido en la vivienda en la jornada de este martes. El hogar donde se ha producido el crimen estaba precintado y, durante la mañana, con vigilancia de la Policía Local de La Viñuela.

En el pueblo María Adela era conocida por los vecinos, que al verla feliz se alegraban, puesto que parecía que había acabado una época oscura para ella. La mujer se había refugiado en una relación, no aprobada por la familia, tras perder a su marido hace uno años de forma repentina por un infarto –según los vecinos–. Hace unos meses, volvió a tener otro duro golpe con la pérdida de uno de sus hijos. En chico de 17 años falleció aquejado de una enfermedad degenerativa. «Como una distrofia», explica Ana, vecina de este diseminado de apenas 500 vecinos, en la puerta del colegio. «La conocíamos porque vivía en enfrente del colegio, pero no damos crédito a lo que ha pasado. No nos lo creemos», dice Elvira, maestra en el colegio junto al hogar de la fallecida, donde estudian unos 40 niños.

El presunto asesino se marchó tras cometer la agresión. Fue detenido de madrugada por la Policía Local de Marbella –a unos 120 kilómetros del lugar de los hechos–. Estaba en la calle y fue detectado por un control que se había montado. En el momento del arresto, llevaba la ropa ensangrentada con la que supuestamente había cometido el homicidio. En su historial no consta que María Adela le hubiera denunciado antes por malos tratos, pero sí tenía antecedentes por violencia de género con una denuncia anterior de una pareja anterior.

El detenido se encuentra en dependencias de la Guardia Civil a la espera de que se termine el atestado. Pasará a disposición judicial ante el titular del Juzgado de Violencia de Genero 1 de Vélez-Málaga. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de tres equipos del instituto armado: Policía Judicial de Vélez Málaga, Delitos contra las Personas y el denominado Mujer-Menor (EMUME) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Málaga.