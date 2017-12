POLÉMICA Guerra abierta en Ronda por el corte al tráfico del Puente Nuevo Los vecinos de la zona sur de Ronda temen quedarse aislados por la decisión del Ayuntamiento para conservar el monumento

Los vecinos de Ronda están en guerra contra el Ayuntamiento. La decisión del Consistorio de cerrar el Puente Nuevo al tráfico ha levantado el temor en la parte sur de la ciudad. Los vecinos aseguran que van a quedarse «aislados». Los barrios de San Francisco, La Ciudad, El Arenal, La Planilla, El Carmen, El Rosalejo y algunas zonas del centro se han reunido en varias ocasiones para oponerse a la medida propuesta por el Consistorio para conservar el monumento, que ya ha presentado problemas y hundimientos de la calzada.

En torno a unos 300 vecinos en asamblea decidieron pedir una vía alternativa al gobierno municipal antes de cerrar la única conexión que comunica de una forma directa el norte y el sur de la ciudad. La negativa pública de Paqui González, concejala de Tráfico, ha caldeado los ánimos. «La única vía alternativa es la circunvalación, que convierte un trayecto de 900 metros en 10 kilómetros», explica Martín Guerrero, presidente de Afectados por el Corte y la Regulación del Puente Nuevo, que ha llevado sus quejas al pleno.

El Ayuntamiento necesita conservar el monumento, que ahora está sufriendo una intervención para reparar el deterioro. En el pasado, el hundimiento de la calzada provocó que las alcantarillas crearan unas filtraciones que podían afectar a la estructura sello turístico de Andalucía. «La regulación del tráfico atiende a la necesidad de rebajar el tránsito de vehículos, sobre todo pesados, para evitar el deterioro de uno de los principales emblemas de Ronda», explica Álvaro Carreño, concejal que está siendo uno de los interlocutores con los vecinos y que asegura que, pese a que el Instituto Geológico de Andalucía dice en su última evaluación que la estructura no tiene problemas, «si no se toman medidas se puede hundir con el paso del tiempo».

De ahí que se plantee una regulación en la que el Consistorio ha cedido a dar acceso a los residentes de ciertos barrios. Algo a lo que no se oponen los vecinos, que ya han recogido 4.000 firmas contra los cortes de tráfico y que plantean movilizaciones, pese a entender la necesidad de conservación. «No es para conservar. Es una medida turística para favorecer a unos visitantes «low-cost» que no dejan apenas rédito», contradice Guerrero, que apunta a que no se puede dejar de circular por el Puente Nuevo sin una vía alternativa.

La plataforma recuerda un proyecto, que el Consistorio ve inviable, cerca del puente que acortaría las distancias y no exigiría a los vecinos tener que dar la vuelta a Ronda para pasar de norte de sur. Ese vial, que es un proyecto histórico, arreglaría el problema y daría una solución alternativa al corte. Sin embargo, el Ayuntamiento ve esa conexión una quimera que «no se cumpliría en menos de 20 años». «No es una posibilidad. El proyecto discurre junto al entorno protegido por la Junta de Andalucía como Bien de Interés Cultural y está en un lugar afectado por un arroyo», explica Carreño, que apunta que si salvan esos dos escollos habría que conseguir millones de financiación para hacer una calle que acabaría muy cerca de la circunvalación y que, por este motivo, se plantea ir directamente a la vía rápida que bordea Ronda. Los vecinos entienden los problemas y piden que el Ayuntamiento busque otra alternativa que no sea rodear 10 kilómetros para hacer un trayecto de algo más de 900 metros.

Los vecinos se quejan de que las obras y los cortes del tráfico en el Puente Nuevo por la reparación de las filtraciones ya están afectando a los vecinos. «Algunos negocios están bajando en un 70 por ciento», señala Martín Guerrero, quien asegura que los planteamientos del Consistorio «son un despropósito». «Pasar al otro lado de la ciudad es como ir a otro pueblo distinto», dice el representante vecinal, que explica que los comercios tienen quejas por lo que está sucediendo y que la medida está afectando a una de las zonas más turísticas y con más restaurantes de la localidad malagueña. El Ayuntamiento quita hierro a estas lamentaciones y asegura que este año se han abierto dos nuevos establecimientos en San Francisco y que los locales de la zona han solicitado ampliación de las terrazas.