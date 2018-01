GENTE El imperio de Antonio Banderas El actor acaba de comprar un avión por 4,5 millones de euros, que suma a larga lista de propiedades por el mundo y de empresas en las que participa

J.J. MADUEÑO

MÁLAGA 06/01/2018 09:02h Actualizado: 06/01/2018 09:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Antonio Banderas (Málaga, 1960) no es sólo el principal baluarte español en Hollywood, sino también un ávido empresario que ha conseguido construir un imperio desde su debut con Pedro Almodóvar en «Matador» de 1986. Era el tiempo de la «Movida Madrileña» y Banderas era un incipiente talento. Pasados los años, se ha convertido en una gran estrella aclamada por todo el mundo y con compromisos por medio planeta, lo que le ha llevado a comprar un avión por 4,5 millones de euros, que antes perteneció a Telefónica. Lo hizo en Primavera, pero la adquisición ha trascendido ahora. Necesario para sus viajes, ya que como reconoció a ABC, no puede despegarse de las grandes urbes. «Desgraciadamente, lo que ahora me puede dar Londres, Nueva York o Los Ángeles no me lo da Málaga, pero sí tengo muchos proyectos enfocados en la ciudad», aseguró en la inauguración de la última tienda de Porcelanosa en la Costa del Sol, donde expresó su deseo de pasar más tiempo en la ciudad andaluza, como se había marcado tras sus problemas de corazón.

Para ello, posee en Málaga un ático en la calle Alcazabilla. En medio de la ebullición cultural de la ciudad. Aunque esta no es la única propiedad del actor en la Costa del Sol. Glassmore Investment es la compañía con la que gestiona sus numerosos activos inmobiliarios en la provincia andaluza. En el registro mercantil aparece a nombre de José Antonio Domínguez Bandera –su verdadero nombre–, pero está administrada por su hermano Francisco Javier Domínguez. Tiene activos por un valor superior a los 19 millones de euros en 2016, pese a que en 2015 superaban los 20 millones. Una pérdida que puede responder a la posible venta de activos en Madrid o Tarragona. Con ella se gestionan los locales comerciales y viviendas que posee para alquilar en toda la provincia.

No es lo único que tiene el actor en Málaga. Su gran proyecto es el teatro. «Apuntamos a septiembre de 2019 para abrirlo», reconoce Banderas, que tiene en el Teatro Alameda de Málaga su «gran ilusión». Máxime tras el intento fallido con el arquitecto José Seguí y los promotores de Starlite, Ignacio Maluquer y Sandra García-Sanjuán, de rehabilitar el edificio de los cines Astoria-Victoria tras un concurso de ideas. Abandonó aquello sintiéndose ultrajados por la oposición de los grupos de izquierdas en el Ayuntamiento y diciendo que «el dinero público huele a corralón». Sin embargo, no perdió la ilusión por el teatro en Málaga y quiere que se comience con las representaciones en junio de 2018 –como afirma–. La meta es fomentar el talento, para que también creó la plataforma Vibuk, para ofrecer y buscar jóvenes artistas.

En el último tiempo ha entrado a formar parte de «El Pimpi», la bodega-restaurante más afamada de Málaga. Está debajo de su residencia y es el lugar de referencia para comer del actor cuando está en la ciudad. Con su llegada, la empresa ha creado una fundación para desarrollar actividades benéficas y culturales, también una nueva línea de catering. Esto se suma a la Fundación Lágrimas y Favores, que invierte en acciones sociales alrededor de 200.000 euros al año en Málaga capital. Hay que añadir su mansión en Marbella. «La Gaviota» en la urbanización de Los Monteros es una de las primeras adquisiciones en la zona. Le ha desatado más de un quebradero de cabeza y está afectada por la suspensión del PGOU del 2010 por parte del Tribunal Supremo. A través de la empresa gestora de inmuebles tiene varios locales comerciales en la avenida Ricardo Soriano, la travesía central de Marbella –según el registro de la propiedad–.

Dibujos de Picasso

Tras instalarse en Londres para estudiar diseño de moda, adquirió en el condado de Surrey por algo más de tres millones de euros una nueva residencia. Allí vive con Nicole Kimpel, mientras estudia en la Central Saint Martins. Fruto de aquellos estudios nació Selected de la mano de Best Seller, la mayor firma noruega de moda –la zara escandinava–, que tiene sus oficinas centrales para el sur de Europa, norte de África y la expansión de iberoamérica en el núcleo malagueño de Churriana. Al diseño de moda se suma la imagen que presta a numerosas firmas multinacionales.

En el sector inmobiliario cedió tras el divorcio la mansión de Aspen (Colorado) a Melanie Griffith y decidieron poner en venta la casa que compartían en el barrio de Hancock Park en Los Ángeles, valorada en 3,8 millones de euros. El divorcio sacó a la luz la cesión de un Picasso a su exmujer y que Banderas se quedó con varios dibujos del genio malagueño, que ahora interpreta en la serie «Genius», y otros originales de Diego Rivera.

En Estados Unidos hay más propiedades, como el piso en el Upper West Side de Nueva York comprado durante el matrimonio con Melanie Griffit y donde tiene como vecinos a Sting o a Denzel Washington. Adquisición que la pareja hizo tras ser rechazados por la junta de administración de «El Dakota», uno de los edificios residenciales más prestigiosos de Manhattan y que es el lugar donde Mark David Chapman asesinó a John Lennon.