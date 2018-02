MANIFESTACIÓN Más de 3.000 personas protestan por el corte del Puente Nuevo de Ronda Los vecinos del sur de la ciudad temen quedarse asilados y denuncian pérdidas en los negocios de hasta el 50 por ciento en cuando se interrumpe el tráfico

J.J. MADUEÑO

@JJMadueno 18/02/2018 13:51h Actualizado: 18/02/2018 13:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La guerra sobre el Puente Nuevo de Ronda sigue abierta, pese a que el tráfico discurre de forma parcial por encima del monumento. Los vecinos no quieren oír hablar a sus políticos de un cierre total. Hasta el momento, soportan una clausura parcial que afecta por la mañana y por la que sólo pueden circular por encima los vecinos del barrio de San Francisco. La plataforma ciudadana contra el corte al tráfico pide que, antes de cualquier medida restrictiva, se habilite una vía urbana para que las 7.500 personas que viven en el sur de la ciudad no se queden aisladas sin remedio. «Lo que Ronda ha unido, que no lo separe nadie», rezaba una de las pancartas de la manifestación que ha unido a más de 3.000 ciudadanos este sábado contra la medida. Según datos de la organización. llegaron a ser unos 5.000 rondeños.

Los vecinos están obligados a dar una vuelta de hasta 10 kilómetros por la circunvalación para unir los 900 metros que separan la parte norte de la sur a través del monumento, integrado dentro del patrimonio BIC (Bien de Interés Cultura) de Ronda. Los negocios pierden, según las estimaciones de la plataforma ciudadana creada para luchar contra la medida, hasta un 50 por ciento de sus clientes. «Cuando el puente está abierto las terrazas están llenas y los negocios dejan de tener pérdidas», explica Martín Guerrero, presidente de la plataforma, en la cabecera de la manifestación, que acabó a las puertas del Ayuntamiento, gobernado en coalición por PSOE, Izquierda Unida y andalucistas.

Pero el Consistorio necesita conservar el monumento, al que se le ha hecho una intervención para reparar el deterioro. Obligados por el hundimiento de la calzada, que provocó que las alcantarillas crearan unas filtraciones que podían afectar a la estructura de este sello turístico de Andalucía. «La regulación del tráfico atiende a la necesidad de rebajar el tránsito de vehículos, sobre todo pesados, para evitar el deterioro de uno de los principales emblemas de Ronda», señaló a ABC Álvaro Carreño (IU), concejal que está siendo uno de los interlocutores con los vecinos, desde que comenzaron las protestas sobre la medida.

«El puente no se hunde», gritan en las manifestaciones los vecinos, hartos de tener que dar la vuelta a la ciudad para cruzar de un extremo a otro sin posibilidad de una travesía urbana. Quieren una vía alternativa, la ven necesaria para evitar molestias y gastos excesivos. Sin embargo, el Ayuntamiento no atisba como una posibilidad real esa vía alternativa. Según explicó Carreño a ABC, el proyecto discurriría junto al entorno protegido por la Junta de Andalucía como BIC y está en un lugar afectado por un arroyo. «No se puede hacer y, si se pudiera, tendría un coste cercano a los 20 millones de euros», lamentó el edil rondeño.

La única alternativa, según el Consistorio, sería la circunvalación, a la que lo vecinos no quieren remitirse porque «se multiplican hasta por cinco las distancias» –señala Martín Guerrero–. Mientras llega un acuerdo o un proyecto que contente a los vecinos, estos ya han tomado las calles de Ronda en contra de su gobierno y de la decisió de cerrar al tráfico la única calle que vertebra la ciudad de norte a sur.