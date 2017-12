LITERATURA El Nobel de Vicente Aleixandre cumple 40 años en Málaga El congreso de escritores andaluces, que se celebrará entre del 11 al 15 de diciembre, reivindica la relectura de su poesía

J.J. MADUEÑO

Los escritores andaluces se reunirán en Málaga para rendir tributo a Vicente Aleixandre (Sevilla, 1898 – Madrid, 1984). La Asociación Colegial de Escritores y la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios reivindicarán el papel de Vicente Aleixandre, con motivo del 40 aniversario de la concesión del Premio Nobel al poeta andaluz, en su congreso que celebrarán desde el lunes 11 al viernes 15 de diciembre. Lo hacen en la ciudad donde pasó su infancia y rememorando al poeta Rainer María Rilke cuando dijo que «la verdadera patria del hombre es la infancia». Esta es la razón por la que conmemoran la fecha en la Costa del Sol. En el lugar que el propio Aleixandre identificó como «ciudad del paraíso».

En una carta del 4 de agosto de 1971 dirigida al también poeta malagueño José Infante, Aleixandre confiesa: «Me llamas poeta sevillano, pero cuidas bien de decir que yo me considero malagueño, y así es. Casi me duele que desde Málaga se me llame sevillano. La lápida que hay en mi casa del 6 de la calle Córdoba dice que soy hijo adoptivo de Málaga, y así profeso siempre. Ahora la «Casa de Málaga» en Madrid me pide mi poema «Picasso» para un homenaje a éste, en sus 90 años, de los poetas malagueños que viven en Madrid. Y por malagueño me escriben. Y por eso no faltaré en el envío».

Por este sentimiento, sus discípulos le recordarán en la ciudad creció. Y lo harán recordando una de las mayores distinciones recibidas por el escrito: el premio Nobel. En aquel tiempo el jurado de la Academia Sueca expresó que se le otorgaba «por una creativa escritura poética que ilumina la condición del hombre en el cosmos y en la sociedad actual, al mismo tiempo que representa la gran renovación de las tradiciones de la poesía española entre guerras».

Y con el objetivo de no dejar que esa luz se desvanezca se produce este congreso. «Es un buen momento para proclamar la necesidad de la relectura de la poesía de Aleixandre», recuerda la organización, rememorando a su editor Alejandro Duque Amusca, quien dijo del escritor que «eligió la poesía como compañera de vida y avasalladora necesidad». En ese recuerdo estarán más de una treinta de especialistas, investigadores y escritores que analizarán y debatirán sobre la obra del Premio Nobel. Para que sirva para recuperar su memoria y una de las poesías más vibrantes y emotivas del siglo XX.