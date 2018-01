ALCALDÍA DE MÁLAGA El PP espera la decisión del alcalde de Málaga sobre su futuro Bendodo dice que no se postula para nada y Juanma Moreno que los populares van a respetar la decisión de Francisco de la Torre

J.J MADUEÑO

MÁLAGA 11/01/2018

El Partido Popular espera a que Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, decida si se volverá a presentar para revalidar el cargo en las elecciones de 2019. Los populares no postularán candidatos para la capital hasta que el actual regidor se decida, porque «es el primero que tiene que tomar la decisión», ha afirmado este jueves Juanma Moreno, presidente del PP andaluz, quien explica que la decisión que tome el alcalde será tomada «muy en cuenta» por la directiva regional del partido. «Es uno de nuestros grandes activos, y por, tanto, la decisión le corresponde, en primer lugar, al alcalde de la ciudad», ha remarcado Moreno, que asegura que el partido está preparado para una posible negativa del regidor y que los candidatos se conconerán en el primer trimestre de este año.

En el caso de que Francisco de la Torre no desee continuar «hay mucho banquillo», según Moreno. «En el caso de que no quisiese tenemos magníficos candidatos», señala el presidente popular, que explica que su partido en Málaga tiene «un buen banquillo de primera línea». «Podemos disputar la Champions en cualquier momento con garantías», abundó. Entre esos candidatos a la suplencia se sitúa Elías Bendodo, presidente del partido a nivel provincial y de la Diputación de Málaga, que este jueves ha decidido desvincularse de la carrera por ser candidato a la Alcaldía e Málaga. «No es o Paco o yo. Yo no me postulo a nada», ha asegurado Bendodo.

Sin embargo, Bendodo ya cuenta con la bendición del PP andaluz. «Sin lugar a dudas es un referente dentro del partido, no por ser solo presidente del partido y de la Diputación, es un magnífico y brillante gestor, como está demostrando y una persona muy relevante dentro del partido», ha defendido Juanma Moreno. Pero Bendodo no quiere polémicas y asegura que Francisco de la Torre «se ha ganado el derecho a decidir», como «mejor alcalde de la historia de Málaga».

Ambos dirigentes esperan a De la Torre en «una decisión personal». «Es el que tiene que tomar una decisión, que tiene mucho que ver con el ámbito personal», ha aclarado Juanma Moreno. En este punto, también ha hablado este jueves en COPE Rosa Francia, esposa de Francisco de la Torre, para asegurar que su marido no va continuar al frente de la candidatura. «Es un momento oportunísimo», dijo Francia en relación a la posible decisión del regidor de abandonar la política.