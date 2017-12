25 AÑOS DEL PTA DE MÁLAGA De la primera electrónica al «Big Data» Nació casi como un polígono industrial más, pero hoy las 635 empresas radicadas en Campanillas facturan 1.758 millones al año en los sectores con mayor futuro

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) cumple 25 años. En 1990 el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía crearon una sociedad para desarrollarlo. El 9 de diciembre de 1992 abrió sus puertas. Un cuarto de siglo después, operan 635 empresas con 18.000 trabajadores sobre las 222 hectáreas de extensión. «Buscábamos fabricar electrónica, pero ahora llegan empresas que trabajan con las tecnologías disruptivas», explica Felipe Romera, director del PTA, sobre el desembarco de empresas dedicadas a crear el coche conectado, desarrollar inteligencia artificial o gestionar el «Big Data», que se suman a TDK, la principal fabricante de componentes electrónicos. Se ha creado «un modelo inmobiliario adaptado a un proyecto empresarial» que no deja de dar réditos, como señala que en su interior se albergue el 20 por ciento del empleo de Málaga. Supone el 1,6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz y es el mayor punto de inversión extranjera de la comunidad, según la Junta de Andalucía.

En 2016 el PTA facturó 1.758 millones de euros, de los cuales 700 millones son de las 61 compañías internacionales instaladas, que representan el 30 por ciento de los empleos generados. «En 2017 los resultados siguen yendo al alza», apunta el presidente de la tecnópolis, José Luis Ruiz Espejo, que remarca que los números avalan las inversiones realizadas en este cuarto de siglo. Hasta el momento, la sociedad gestora ha desembolsado 95,1 millones de euros, acompañados de 592 millones por parte de empresas privadas y 63,5 millones de inversión pública. Esta apuesta económica ha dejado una facturación en la actividad del parque de 20.150 millones de euros entre las 1.640 empresas que han pasado por sus instalaciones.

Es la punta de lanza de la innovación en Andalucía con empresas como Aertec, que desarrolla aviones autónomos, o DHV Technology, que se propuso construir los paneles solares para los satélites. Los sistemas de navegación o los softwares para hacer funcionar las empresas son algunos de los retos, que llegan al coche autónomo. Oracle intenta cambiar el paradigma empresarial desde la nube. Las principales empresas del sector tecnológico se centran en este espacio, como Neueda, que llegó huyendo del «Brexit», y se sumó a un extenso abanico de tecnológicas como Solviteers, Ciklum, ITRS, Ebury, The Workshop... Hot.es trata de revolucionar el sector hotelero al hacer que el cliente pueda gestionar sus estancias desde el móvil.

Llegan atraídas por la costa y por esa idea romántica que movía a los ingenieros americanos a las playas de California. «Es el mismo fenómeno. Cuando estudiaba ingeniería, las ofertas de trabajo venían con surf y golf. Eso se puede hacer en Málaga», asegura el director. A ese atractivo se le suman conexiones rápidas con todo el mundo y la Universidad de Málaga, que «genera conocimiento, talento y se anticipa a las incertidumbres del futuro» —reseña el presidente—. «Es el lugar clave para ayudar a mejorar a las empresas, investigar y optimizar sus propios procesos», remarca Ruiz Espejo.

Nació como un polígono industrial al uso en Campanillas. Se vendía la parcela para que una empresa operara. El sistema no funcionaba y hubo que cambiar. Sin embargo, en la incubadora de empresas las compañías se asentaban y pasaban al tutelaje del «nido», donde se hacían mayores. No querían perder la conexión con el parque, pero tampoco adquirir terrenos. El PTA comenzó la promoción de edificios por la necesidad de ofrecer alquileres, al mismo tiempo que se alarmaba porque todo funcionaba «demasiado bien». «Fracasaban poco. Eso no era un valor, porque las empresas innovadoras tienen muchas posibilidades de fracasar», recuerda Romera. El equipo director decidió estudiar ese hecho y descubrió la «mortalidad infantil de las ideas». Se creó una «preincubadora» y todo eclosionó.

Ecosistemea emprendedor

Se formó un ecosistema de pequeños emprendedores, que desarrollaron productos que llegaron a ser comprados por las principales compañías del mundo. «Google se hizo con varias de ellas. Eso creó un efecto llamada y provocó una expansión», afirma el presidente del PTA, José Luis Ruiz Espejo, que asegura que desde entonces hay un modelo con mucha rotación de compañías en el que unas caen, pero generan otras. «Eso mantiene la inversión y crecimiento», afirma Ruiz Espejo, también delegado de la Junta de Andalucía en Málaga. En el peor momento de la crisis de las tecnologías de la información, entre 2007 y 2014, se perdieron 3.000 empleos, pero esa dinámica hizo que multinacionales compraran ideas generadas en el parque y se acabaron creando 5.000 empleos.

El ejemplo de esto ocurrió con Nokia. La multinacional llegó para crear un laboratorio y fracasó. La empresa que alumbraron esos trabajadores despedidos fue Tartessos, que la compró Eriksson por 100 millones de dólares. «Lo más difícil es vender una empresa, cuando conseguimos esto habíamos alcanzado el éxito», explica Romera. El caso más llamativo fue CETECOM, creada por los empleados de investigación de Fujitsu en Málaga. Ahora está en manos de Dekra, que está desarrollando coches conectados en las primeras instalaciones creadas en la segunda ampliación.

La meta ahora es llegar a los 50.000 trabajadores antes de 50 aniversario. «La única limitación es el espacio, pero tenemos 300.000 metros cuadrados más —100.000 ya desarrollados— para ampliar y dar cabida a unas 30.000 personas más», añade Romera, que reconoce que no todo el empleo que se genera es estable y bien remunerado. «Lo malo no es comenzar cobrando mil euros, sino estar así toda la vida. Aquí tenemos ingenieros que al poco tiempo superan en mucho esa cifra».

En el déficit, las conexiones y los accesos al parque. «Si no cambiamos las infraestructuras de movilidad moriremos de éxito», añade Felipe Romera. La situación en 2018 será «crítica» por el volumen de empleados.

«El metro y el Cercanías hay que dibujarlos, para ver la inversión que hace falta», exige el director a Junta de Andalucía y Gobierno de España, a los que recuerda que el plan parcial de la ampliación conlleva uno de movilidad en el que también hay que incluir un sistema rápido de autobuses lanzadera.