Las pulgas vuelven al colegio en Vélez-Málaga

Las pulgas han vuelto al colegio Augusto Santiago Bellido («Reñidero») de Vélez-Málaga. Los partes médicos de los pequeños, que presentan picaduras, evidencian que el problema vuelve a instalarse en las aulas de este centro educativo. Según la Asociación de Padres, desde la última crisis a mediados de noviembre, se han vuelto a dar una docena de nuevos casos. El colegio lleva un registro de las nuevas picadoras y, cada vez que aparece un niño con un parte médico por este problema, da aviso al Consistorio –según informa el AMPA–. El problema sigue estando en la parcela abandonada aledaña a este centro, pese a que ya se ha actuado por parte del Ayuntamiento. «Fumigaron el terreno que da los problemas, pero no dentro del colegio», explica Irene Peña, presidenta del AMPA «Reñidero».

Al no fumigar dentro del colegio, la plaga ha vuelto a reproducirse, puesto que no se ha atajado el problema en todos sus focos. Los padres exigen una solución definitiva para que los niños puedan ir al colegio «sin riesgos». «Tienen que fumigar en los dos sitios. Hasta que no resuelvan este problema vamos a seguir protestando», apunta Peña, quien cada sesión plenaria se enfunda su camiseta morada, denunciando la situación, y acompañada de un grupo de madres y alumnos se plantan en el salón de plenos de Vélez-Málaga para exigir una solución. «No queremos que nos dejen caer en el olvido», remarca esta madre, que recuerda como en el momento más álgido de la crisis fue desalojada por el alcalde, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), junto con otras 200 personas, mientras el regidor negaba la existencia de las pulgas.

Tras aquel incidente, el Ayuntamiento tuvo que actuar. Hasta ese momento, había llevado a cabo un plan de choque térmico contra lo que denominó «un pequeño foco». Se trataba de regar con agua caliente la parcela para eliminar las concentraciones de pulgas, pese a que los padres estaban denunciando también la presencia de ratas. Pero todo se agravó. Intercedió hasta el colegio, que vio cómo se quedaba prácticamente vacío porque los padres se negaron a llevar a sus hijos a clase. En 15 de las aulas había niños con problemas de picaduras y el Consistorio tuvo que fumigar. Lo hizo el pasado 14 de noviembre, pero los técnicos municipales no detectaron pulgas dentro del centro y todo se desarrolló en la parcela adyacente.

Los partes médicos a los que ha tenido acceso ABC, fechados algunos hasta 15 días después de la fumigación, hablan de picaduras de insectos a los pacientes o de casos de prurigo, enfermedad en la que se presentan lesiones en la piel –llamadas pápulas– y que están causadas por la picadura de insectos. Los médicos expiden tratamientos a los niños que se extiende a siete días de medicación.

Por esto se exige una fumigación que obliga a cerrar el colegio. Según los estudios, realizar una pulverización para matar la plaga supondría suspender las clases y clausurar el colegio unos seis o siete días para evitar el riesgo de intoxicación de los alumnos con los productos usados. Por esta razón, los padres quieren que se aproveche los períodos de vacaciones, que los estudiantes van a tener en el mes de diciembre, como el puente de la Constitución o la Navidad, para llevar a cabo una desinfección de la parcela que da problemas y del colegio para acabar con el foco de infección.